Silifke'de de orman yangını çıktı

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Mersin’in Silifke ilçesinin İmamuşağı Mahallesi’nde bulunan Boğsak Koyu’ndaki ormanlık alanda saat 07.00 sıralarında yangın çıktı.

cumhuriyet.com.tr
29 Temmuz 2021 Perşembe, 09:55

Etkili olan rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede yayılınca sahil yakınlarındaki çadır kamplar ve evler tahliye edildi. Bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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