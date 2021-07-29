Silifke'de de orman yangını çıktı

29 Temmuz 2021 Perşembe, 09:55

Etkili olan rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede yayılınca sahil yakınlarındaki çadır kamplar ve evler tahliye edildi. Bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.