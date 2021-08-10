Kocaeli’de Ümit T. hakkında cinsel istismar suçundan 26 yıla kadar hapis isteniliyor

10 Ağustos 2021 Salı, 04:00

Davaya müdahale talep eden UCİM (Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği) Kocaeli İl Temsilcisi avukat Ayşe Pınar Eren, “Bu davamız bize gösterdi ki çocuklara, ailesi tarafından iyi dokunuş, kötü dokunuş ve vücutta mahrem bölgeler öğretilirse dedesi bile olsa susmuyor, anlatıyor” dedi.

7 yaşındaki bir kız çocuğunun dedesi Ümit T., tarafından cinsel istismara uğradığını iddia etmesi üzerine ailesi, Ümit T., hakkında şikâyetçi oldu. Çocuğun beyanı sonrası Ümit T., 31 Mart tarihinde gözaltına alındı. Cumhuriyet'in ulaştığı Ümit T’nin emniyette verdiği ifadesinde, üzerine atılı suçu kabul etmediğini dile getirerek, “Oğlumun evinde 4-5 ay kadar kaldım. Bu esnada torunumla iki kere aynı yatakta yattığım doğrudur. Ancak erkek torunumla da aynı yatakta yatmıştım. Ben torunuma kesinlikle cinsel organımı elletmedim. Ancak kucağıma oturtturduğum, sırtıma aldığım doğrudur” dediği ortaya çıktı. İfadenin ardından Gölcük Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Ümit T., 1 Nisan tarihinde tutuklandı. Soruşturma kapsamında Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. İddianamede, Ümit T’nin 7 yaşındaki torununa karşı cinsel istismar suçunu işlediği kaydedildi. Ayrıca iddianamede, adli görüşmecinin hazırladığı raporda yer aldı. Raporda, mağdurun ifadesinin tutarlı ve güvenilir olduğu belirtildi. Savcılık, Ümit T, (55) hakkında “üçüncü derece alt soy olan on iki yaşından küçük mağdura karşı cinsel istismar” suçundan 26 yıla kadar hapis cezası istedi. Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada mağdurun ailesi dinlendi. İsminin yazılmasını istemeyen mağdurun babası, sanığın hak ettiği cezayı alması gerektiğini vurgulayarak, “Sanık benim babam olur. Kısa süreliğine evimize gelmişti. O süre zarfında sürekli kızımla uyumak istiyordu” dedi. Mağdur ailenin ifadesi sonrası mahkeme heyeti, Ümit’nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 7 Ekim tarihine erteledi.

‘DEDESİ BİLE OLSA SUSMUYOR, ANLATIYOR’

“Biz bu yargılamada sanığın hak ettiği cezayı alacağına gönülden inanıyor ve bekliyoruz” diyen Ucim Kocaeli İl Temsilcisi mağdurun avukatı Ayşe Pınar Eren, “ Bu davamızda da aile başvurduğu andan itibaren her celse yanlarında olduk. Ön görüşmeleri gerçekleştirdik. Davanın görüldüğü mahkeme zaten oldukça etkin yargılama yapan, tüm delilleri toplayan oldukça kıdemli yargı mensuplarının çalıştığı bir mahkemedir. Özellikle çocuğun adli görüşme odasında yaptığı görüşmelerde çocuğu en az incitecek şekilde aynı soruyu tekrar tekrar sormadan ifade almaktadır. Bu davamız bize gösterdi ki çocukların yaşı ne olursa olsun ailesi tarafından iyi dokunuş, kötü dokunuş ve vücutta mahrem bölgeler öğretilirse, dedesi bile olsa susmuyor, anlatıyor. Biz Ucim olarak tüm ailelerden çocuklarına bu güveni vermelerini, çocuklarının arkalarında olmalarını bekliyoruz” diye konuştu.