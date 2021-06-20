Kocaelispor eski başkanı Hüseyin Üzülmez, kansere yenik düştü

TFF 1. Lig ekibi Kocaelispor'un eski başkanı Hüseyin Üzülmez, pankreas kanseri sonucunda yaşamını yitirdi.

İHA
20 Haziran 2021 Pazar, 23:17
Kocaelispor eski başkanı Hüseyin Üzülmez, kansere yenik düştü
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Uzun süredir pankreas kanseri ile mücadele eden Kocaelispor önceki dönem başkanı Hüseyin Üzülmez hayatını kaybetti.

Kocaelispor eski başkanı ve Kartepe Belediyesi eski belediye başkanı Hüseyin Üzülmez, yaklaşık 1 yıldır mücadele ettiği pankreas kanserine yenik düştü. Hastalığı sebebi ile Kocaelispor başkanlığı görevinden ayrılmak zorunda kalan ve uzun süredir İstanbul’da tedavi gören Üzülmez, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını kaybetti.


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