Kocaelispor eski başkanı Hüseyin Üzülmez, kansere yenik düştü
TFF 1. Lig ekibi Kocaelispor'un eski başkanı Hüseyin Üzülmez, pankreas kanseri sonucunda yaşamını yitirdi.
Uzun süredir pankreas kanseri ile mücadele eden Kocaelispor önceki dönem başkanı Hüseyin Üzülmez hayatını kaybetti.
Kocaelispor eski başkanı ve Kartepe Belediyesi eski belediye başkanı Hüseyin Üzülmez, yaklaşık 1 yıldır mücadele ettiği pankreas kanserine yenik düştü. Hastalığı sebebi ile Kocaelispor başkanlığı görevinden ayrılmak zorunda kalan ve uzun süredir İstanbul’da tedavi gören Üzülmez, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını kaybetti.
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