Kocaelispor eski başkanı Hüseyin Üzülmez, kansere yenik düştü

20 Haziran 2021 Pazar, 23:17

Uzun süredir pankreas kanseri ile mücadele eden Kocaelispor önceki dönem başkanı Hüseyin Üzülmez hayatını kaybetti.

Kocaelispor eski başkanı ve Kartepe Belediyesi eski belediye başkanı Hüseyin Üzülmez, yaklaşık 1 yıldır mücadele ettiği pankreas kanserine yenik düştü. Hastalığı sebebi ile Kocaelispor başkanlığı görevinden ayrılmak zorunda kalan ve uzun süredir İstanbul’da tedavi gören Üzülmez, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını kaybetti.

