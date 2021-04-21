Kokoskov'suz Fenerbahçe Beko, CSKA karşısında

21 Nisan 2021 Çarşamba, 10:16

Turkish Airlines EuroLeague'de normal sezonu 20 galibiyet ve 14 mağlubiyetle yedinci bitiren temsilcimiz Fenerbahçe Beko, play-off turu ilk maçında bu akşam 20:00'de CSKA Moskova'ya konuk olacak. Moskova'daki Megasport Arena'da oynanacak maç, beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak.

Üç galibiyete ulaşan takımın Final Four'a kalacağı turda bu akşamki karşılaşmanın hakemleri İtalyan Luigi Lamonica, Letonyalı Olegs Latisevs ve Litvanyalı Gytis Vilius.

Covid-19 vakaları sebebiyle sıkıntılı günler geçiren sarı-lacivertlilerde Sırp başantrenör Igor Kokoskov ve beş oyuncu, sağlık protokolü nedeniyle kadroda olmayacak. Yardımcı antrenör Erdem Can, bu akşam takımın başında sahaya çıkacak. Sakatlığı süren Jan Vesely, bu akşam forma giyemeyecek bir diğer isim.

RUSLAR SAATLERCE BEKLETTİ

Dün akşam saatlerinde Moskova'ya ulaşan Fenerbahçe Beko kafilesi, yolculuk öncesinde İstanbul'da uzun süre bekletildi. Uçuşun dün 17:00'de planlanmasına karşın saatlerce uçuş izninin verilmemesine vurgu yapan kulüp, şu ifadeleri kullandı:

"Ekibimiz, bu karşılaşma için seyahat planını, 20 Nisan Salı günü 17:00’de Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Moskova’ya uçacak şekilde yapmış, Rusya’nın yetkili mercileri tarafından uçuş izni tarafımıza 17:50 itibarıyla 19:00 olarak bildirilmiştir. Öğlen idmanını tamamlayan takımımız, hava alanına planlanan hareket saati 15:15 olmasına rağmen, saatlerce Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda uçuş izninin verilmesini beklemiştir.

Aynı zamanda, takımımız EuroLeague protokolleri gereği tüm Covid testlerini ülkemizde tamamlamış ve gerekli belgeleri sağlamış olmasına rağmen, Rusya’ya inişimizin hemen ardından ilave bir test zorunluluğu olduğu CSKA yetkililerince tarafımıza iletilmiştir. Kulübümüzün yaptığı araştırmalar sonucunda bu uygulamanın daha önce hiçbir EuroLeague takımına yapılmadığı öğrenilmiştir.

Ayrıca yine CSKA yetkilileri tarafından bu testin takımımız tarafından reddedilmesi durumunda ekibimizin olası beşinci karşılaşmanın yapılması halinde Rusya’ya giriş yapamayacağı iletilmiştir.

TC Moskova Büyükelçiliğimiz nezdinde alınan bilgiye göre daha önce hiçbir takıma bu uygulama yapılmamış ve Hentbol Milli Takımımız 19 Nisan Pazartesi günü ikinci test alınmadan Rusya’ya giriş yapmıştır. Kulübümüz, her iki konu hakkında da EuroLeague yetkililerini bilgilendirmiştir."

MOSKOVA'YA SORUNSUZ İNİŞ

Gece saatlerinde sosyal medya hesabından bir açıklama daha yapan kulüp, takımın iki buçuk saatlik bir yolculuktan sonra Moskova'ya ulaştığını ve kalacağı otele hiçbir sorun yaşanmadan vardığını belirtti. Açıklamada; süreçle ilgilenen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Moskova Başkonsolosu Akgün Bor ve Moskova Büyükelçiliği çalışanlarına teşekkür edildi.



