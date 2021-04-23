Kolombiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 430 kişinin yaşamını yitirdi
Kolombiya'da son 24 saatte 430 kişinin yaşamını yitirerek ölü sayısı 70 bini geçti. Günlük 19 bin 306 yeni vaka tespit edilirken, ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 720 bin 619'a, iyileşenlerin sayısı da 16 bin 76 artarak 2 milyon 538 bin 20'ye yükseldi.
Ülkede salgından en çok etkilenen yerler arasında 754 bin 208 vaka ile başkent Bogota ve 446 bin 581 vaka ile Antioquia eyaleti öne çıkıyor.
Ülkedeki aktif vaka sayısı 103 bin 389'a çıkarken yoğum bakım doluluk oranı ülke geneli yüzde 85-90 arasında değişiyor.
İlk yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakasının 6 Mart 2020'de görüldüğü Kolombiya'da salgınla mücadele kapsamında en son 19 Nisan ila 3 Mayıs tarihlerinde 18.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı açıklanmıştı.
Öte yandan 17 Şubat'tan bu yana devam eden kitlesel aşılama kapsamında ülkede şimdiye kadar 4 milyondan fazla kişiye Covid-19 aşısı uygulandı.
Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 13. ülke" konumunda bulunuyor.
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