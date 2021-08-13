Komedyen Kaan Sekban'dan çok sert sel felaketi tepkisi: 'Rezil, açgözlü, rantçı zihniyetin bir sonucu'

13 Ağustos 2021 Cuma, 15:42

Batı Karadeniz'deki selde can kayıpları artıyor. AFAD, Kastamonu'da 25, Sinop'ta ise 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Sel felaketinin en ağır görüldüğü Kastamonu Bozkurt’ta, yüzün üzerinde kayıptan bahsedilirken resmi makamlar, konuya ilişkin sessizliğini sürdürüyor.

Kastamonu, Bartın, Sinop’ta 11 Ağustos itibariyle etkili olan kuvvetli sağanak felakete yol açtı. Sinop'ta sel nedeniyle birçok yol ve köprüde çökme meydana geldi. Ayancık ilçesindeki çay üzerinde bulunan iki köprü yıkıldı. İlçe merkezindeki birçok ev, iş yeri ve araç sular altında kaldı. Kentte iki kişi hayatını kaybetti.

Sel felaketine tepkiler sürerken, ünlü isimler de yaşananlara karşı sessiz kalmıyor. Son olarak olaylara ilişkin bir paylaşım da ünlü komedyen Kaan Sekban'dan geldi.

'AÇGÖZLÜ, RANTÇI ZİHNİYETİN SONUCU'

Sekban, paylaşımında şu ifadeler kullandı:

"Bu normal bir sel ya da sıradan bir doğal afet değil, her zaman karşımıza çıkan altyapısızlık, denetimsizlik, rezil açgözlü rantçı zihniyetin yanında çok başka ihmallerin ve dehşet verici boyutta bir sorumsuzluğun sonucu. Sözde haber kanallarının yarım yamalak bile vermekten aciz olduğu görüntüler, kareler, hassas içerik olduğu için bizlere gelen ama paylaşamadığımız fotoğraflar felaketin boyutlarını gözler önüne seriyor. 300’e yakın ölü, 1.000’e yakın kayıp olduğu söyleniyor. Sinop ve Kastamonu tarihinin en büyük sel felaketiyle karşı karşıya."

'DEVLETİMİZ HALKA IBAN VERMEKLE MEŞGUL'

"Somali’ye 30 Milyon Dolar hibe gönderen devletimizse halka IBAN vermekle meşgul. Sayın Bakan HES’ler selin mağdurudur şeklinde açıklama yapıyor. Bir de sürekli Allah yardımcımız olsun diyoruz ya; Allah akıl vermiş herkese, yapabileceği en büyük kıyağı yapmış, sonrası artık bizde! Biliyoruz ki bu felaketin sorumluluları ihmalkarları da asla ortaya çıkmayacak, bedel ödemeyecek ve bir kaç hafta sonra her şey unutulacak. Bunu bilmek de sel ve yangın kadar acı veriyor malesef. İzmir depremi sonrası hatırlarsanız yapı denetim firmalarındaki diploma kiralama skandalını ortaya çıkarmıştım. Uğur Dündar’dan Ayşe Arman’a kadar herkes yazdı çizdi. Ne oldu? Ne değişti? Hiç. Koca bir hiç. Hepimize geçmiş olsun diyeceğim ama bu coğrafyanın kaderinde hiçbir şeyin geçtiği yok."

