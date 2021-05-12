Komünistlerden İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto

12 Mayıs 2021 Çarşamba, 14:33

Türkiye Komünist Hareketi (TKH) İsrail’in Filistin’e yönelik artan saldırılarını, İstanbul İsrail Başkonsolosluğu önünde yaptığı eylemle protesto etti.

"İşgalciler her zaman kaybeder!" yazılı bir pankartla Başkonsolosluk önünde buluşan TKH üyeleri, burada bir basın açıklaması yaptı. TKH adına basın açıklamasını TKH Genel Başkanı Aysel Tekerek okudu.

Doğu Kudüs’te başlayan ve Gazze’ye yönelik doğrudan saldırı biçimini alan çatışmaların temelinde İsrail’in işgalci politikalarında ısrarın bulunduğu belirtilen açıklamada, "Yine bugünkü çatışmaların temelinde yatan bir başka olgu ise doğrudan işgalci İsrail’in işgal politikalarının destekçisi aşırı sağın devrede olmasıdır. Savaşın ve işgalin yıldönümünü “Kudüs Günü” adıyla kutlayanların başlatmış olduğu provokasyonun mutlaka görülmesi gerekir" denildi.

Açıklamada “Dünyanın emekçi halklarına kan kusturan haydut ABD’nin en büyük işbirlikçisi ve Ortadoğu’daki karakol bekçisi İsrail’i protesto ediyoruz. İşgalci İsrail saldırılarını derhal durdurmalı, işgal politikalarından vazgeçmeli, yeni alanları yerleşime açmaktan uzak durmalı, 1967 öncesi sınırlarına geri çekilmelidir. Ortadoğu’da barış ancak ve ancak emperyalizme karşı mücadele ile sağlanabilir.” denildi.

"İKİ YÜZLÜLÜK VE SAHTEKARLIK"

Ortadoğu'da bir başka yıkım ve felaketin de Suriye’de yaşandığı belirtilen açıklamada, Suriye’nin yıkımı ve parçalanmasını hedefleyen bütün politikaların temel nedeninin İsrail’in güvenliği alma hedefi olduğuna dikkat çekilirken şu ifadeler kullanıldı:

"Ne yazık ki, Suriye’nin yıkımına ülkemiz de ortak olmuştur. AKP iktidarı, Türkiye’nin siyasal İslamcıları, cihatçıları ülkemizden geçirerek, silahlı güçler kurdurarak Suriye’nin yıkılmasına ve parçalanmasına yardımcı oldular, bunun yolunu yaptılar, doğrudan Suriye’yi hedef alan düşmanca politikalar ürettiler. Buradan ilan ediyoruz ki, bugün Filistin sorununa sahip çıkıyor görünüp, diğer tarafından Suriye’nin yıkımına ortak olmak iki yüzlülük ve sahtekarlıktır!"

Ortadoğu’da barışın emperyalizme karşı mücadele ile sağlanabileceği vurgulanan basın açıklaması "Filistin halkı yalnız değildir!", "İşgalciler her zaman kaybeder!” sloganlarıyla sona erdi.