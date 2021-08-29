Konya'da esnaf sokağa indi! Gece saatlerinde protesto
Konya şehir merkezinde faaliyet gösteren kafe esnafı, polis ve emniyet güçleri tarafından işletmelerine yazılan cezaları protesto için yürüyüş yaptı.
Konya Zafer Meydanı’ndaki kafe işletmecileri canlı müzik yaptıkları gerekçesiyle polis ve zabıta ekipleri tarafından yazılan cezaları alkışlı yürüyüş yaparak protesto etti. Dün gece saat 23:00 sıralarında yaklaşık 50 esnaf alkışlar ve 'küçük esnafa dokunma' sloganları eşliğinde yürüdü.
“KAFECİLERİN EKMEĞİ İLE OYNAMAYIN”
Yürüyüşün ardından açıklama yapan esnaf Covid-19 salgınından dolayı işletmelerinin 2 yıla yakın kapalı olduğunu ve bu süreçte borç yükü altında ezilmelerine rağmen zabıta ve polis ekiplerinin işletmelerine sürekli ceza yazdıklarını söyledi.
Esnaf adına konuşma yapan Mazlum Özkan, yetkililere çağrıda bulunarak şunları söyledi:
“Sizlerin de bildiği üzere 2 yıla yakındır pandemi ile mücadele ediyoruz. Bu süreç içerisinde devletin ve makamların aldığı tedbir ve kurallara uyduk. Biz Konya kafecileri olarak iş yerlerimiz açılalı 2 aya yakın oldu. Hepimiz maddi olarak çöküş yaşadık. Aynı zamanda yüklü miktarda borç içerisindeyiz. Lakin emniyet ve zabıta ekiplerinin ortak uyguladığı uygulamalardan dolayı hepimize müzik yayını yaptığımızdan dolayı cezai işlemler uyguluyorlar. 10 gündür de her gün gelip üzerimizde büyük bir baskı oluşturmaktalar. Biz kafe esnafı olarak 15 seneye yakındır müzik yayını yapıyoruz. Şu an canlı müzik yaptığımız için iş yerlerimizin ruhsat iptali ile karşı karşıyayız. Tüm müzik severlerin ve halkımızın bize sahip çıkmasını istiyoruz. Bu sebepten dolayı kafe çalışanı ve işverenin ekmeği ile oynamayın. Kaş yapacağız derken göz çıkartmayın. Bize gereken yardımı uygulayın”
POLİS YÜRÜYÜŞE ENGEL OLDU
Açıklamaların ardından tekrar ıslık ve alkışlar eşliğinde yürümek isteyen esnafa emniyet güçleri engel oldu. Burada emniyet güçlerine dertlerini anlatmaya çalışan esnaf, “2 senedir kapalı olan kafeler açıldıktan sonra neden iş yaptırılmıyor? Biz gösteri yapmıyoruz. Şehrin birçok yerinde canlı müzik yapılıyor ama onlara dokunmuyorsunuz. Neden Meram’daki kafelere dokunmuyorsunuz? Neden sadece bizim kafelerimize dokunuyorsunuz. Emniyet Müdürlüğünden randevu talep ettik, randevu da vermediler” sözleriyle sitem etti. Esnaf daha sonra eylemini sonlandırdı.
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