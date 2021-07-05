Beşiktaş'ın yeni transferi Salih Uçan, açıklamalarda bulundu

05 Temmuz 2021 Pazartesi, 18:04

Beşiktaş'ın yeni transferi Salih Uçan, takımının yeni sezonu açtığı antrenmanın sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Aytemiz Alanyaspor'dan Beşiktaş'a transfer olan Uçan, sakatlığını tamamen atlattığını belirtti:

"Alanyaspor'da güzel iki sezon geçirdim. Alanyaspor kararımın ne kadar doğru olduğunu Beşiktaş'a gelerek gördüm. Benim için yeni bir macera başlıyor. İnşallah güzel günler beni bekliyor. Herhangi bir sakatlığım kalmadı, sakatlıkla ilgili bir şey kalmadı. Sadece ufak bir iz var. Tamamen atlattım. Oynayabildiğim kadar oynamak ve skor katkısı vermek istiyorum."

27 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ta kupa kazanmak istediğini kaydetti:

"Beşiktaş'ın hedefleri her zaman bellidir. Kupa kazanmak. Benim de hedefim o. Daha önce Şampiyonlar Ligi'nde Roma formasıyla oynamıştım. Beşiktaş'ta ikinci kez olacak. İnşallah kafamız dik şekilde maçlara çıkar, iyi sonuçlar elde eder ve ülkemizi gururlandırırız."

"DİĞER TAKIMLAR DA BENİ İSTEDİ"

Salih Uçan, Beşiktaş'ı tercih etmesinde Şampiyonlar Ligi katılımının etkili olduğunu belirtti:

"Kontratım bitince serbest kaldım. Transfer süreci kolay olmadı. Alanya'da çok iyi iki sene geçirdim. Diğer takımlar da beni istedi, onlara da çok teşekkür ediyorum. Beşiktaş'ı tercih etmemde çok sebep vardı, beni Bucaspor'dayken de istemişlerdi. Kısmet bu zamanaymış. Şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi, Sergen Hoca olarak söyleyebilirim."

Kariyerimde dünya yıldızı diyebileceğim isimlerle forma mücadele ettim. Beşiktaş'ta çok değerli isimler var. Bu isimlerle forma yarışında olmak ve takım arkadaşı olmak harika bir his. Kendimi şanslı hissediyorum."

"NEREDE OYNAYACAĞIMA HOCA KARAR VERİR"

Uçan, 8 numaralı formayı giymeye devam edeceğini söyledi:

"Kariyerime 48 numaralı formayla başladım. Uzun yıllar onu giydim. Alanyaspor'da değişikliğe gidip 8 numarayı seçtim. Bu numara uğurlu geldi. Beşiktaş'ta da 8 numarayla devam edeceğim. Ayrıca saha içinde de 8 numara pozisyonunda oynamak benim için daha iyi. Sergen Hoca, takımda beni görmek istediğini menajerime iletti. Sahada nerede oynatır, buna hoca karar verir."

"SERGEN HOCA'NIN YORUMU BENİ ETKİLEDİ"

Salih Uçan, ilk 11'de forma giymek istediğini vurguladı:

"Beşiktaş formasını hemen sırtıma geçirmek ve 11 oyuncusu olmak istiyorum. Sergen Hoca gerçekten transferde etkiliydi. 2013'te Sergen Hoca'nın yorumculuk yaparken benimle ilgili güzel yorumu vardı, o da beni etkiledi. Şampiyonluklar kazanmak ve bu formaya güzel hizmet etmek istiyorum."

Salih, son olarak Roma'da da beraber forma giydiği Beşiktaşlı Adem Ljajic ile ilgili şunları söyledi:

"Adem Ljajic, Roma'dan takım arkadaşım. Henüz görüşmedik, sanırım yarın takıma katılacak. Karakterli ve iyi bir çocuk. Yeniden kendisiyle bir araya gelecek olmak güzel."