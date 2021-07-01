Köpeğin ağzında insan uzvu görünce polise haber verdi

01 Temmuz 2021 Perşembe, 22:49

Sakarya'nın Sapanca ilçesi Kırkpınar mahallesinde iki ceset bulundu. İddiaya göre bir köpeğin ağzında insan uzvu gören kişi durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, köpeğin geldiği arazide araştırma yaptı.

İnşaat halinde sitelerin yapıldığı bölgede gömülmüş, ancak hayvanlar tarafından bir bölümü toprak üstüne çıkarılmış 2 ceset bulundu. Olay yeri inceleme ekibi ve savcının olay yerindeki incelemesi sonrasında kısmen çürümüş cesetler, kimliklerinin belirlenmesi ve ölüm şeklinin tespit edilebilmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Otopsi Merkezine götürüldü.

Polis olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor