Köpeğini gezdirdiği sırada vurularak öldürüldü

23 Temmuz 2021 Cuma, 00:03

Gaziantep'te, köpeği ile birlikte kaldırımda yürürken kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan Hakan Durmaz (35) vefat etti.

Olay, akşam saatlerinde Üniversite Bulvarı'nda meydana geldi. Kaldırımda köpeğiyle birlikte yürüyüşe çıkan Hakan Durmaz'ın yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişi tabanca ile ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlarla ensesinden vurularak yere yığılan Durmaz’ı görenlerin ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler yaptıkları kontrollerde Hakan Durmaz’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Durmaz'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken yanında bulunan köpeği ise cansız bedenin başından ayrılmadı.

Polis ekiplerinin saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattığı açıklandı.