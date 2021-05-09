Köpeklerine eziyet eden kadın gözaltına alındı

Konya'da evinde beslediği köpeklere eziyet eden S.H., gözaltına alındı. Evdeki 6'sı yavru 11 köpeğe el konuldu.

DHA
09 Mayıs 2021 Pazar, 16:05
Köpeklerine eziyet eden kadın gözaltına alındı
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Konya'nın Meram ilçesinde bir kadının köpeklerine eziyet ettiği ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Yapılan araştırma sonucu S.H.'nin evinde beslediği köpekleri eziyet edip, dövdüğü belirlendi. Şiddetin görüntüleri, S.H'nin komşuları tarafından cep telefonu kamerasıyla ile kaydedilip polise gönderildi. Ekipler incelemenin ardından S.H.'yi gözaltına aldı. S.H. hakkında yasal işleten başlatan polis, 6'sı yavru 5'i yetişkin 11 köpeğe de el koydu.

Köpekler tedavi edilmek üzere Meram Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim edildi.



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