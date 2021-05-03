Sokak hayvanları kapanma sürecinde ölümle burun buruna geldi

03 Mayıs 2021 Pazartesi, 04:00

Nihal Kasa, İçişleri Bakanlığı’nın 7486 sayılı Sokak Hayvanları İle İlgili İlave Tedbirler Genelgesi gereğince kapanma sürecinde de sokak hayvanlarının beslenmesinin gönüllüler koordinasyonunda yapılması gerektiğini belirterek “Gönüllülere mama desteği yasal zorunluluk olmasına rağmen yok. Vali ve kaymakamların gönüllüler ile işbirliği içinde beslemelerin sağlanmasını koordine etmeleri gerekli. Belediyelerin insafına bırakılırsa milyonlarca hayvan ölecek” dedi.

‘FOTOĞRAF ÇEKİP GİDİYORLAR’

Nihal Kasa, “Belediyeler gönüllülere ‘biz besliyoruz’ deyip beslemediler. Fotoğraf çekip hem üst kurumları kandırdılar hem de hayvanları açlıkla ölüme mahkum ettiler” diye konuştu.