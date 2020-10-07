Koray Aydın’a karşı tavır alan 10 milletvekili grup toplantısına katılmadı

07 Ekim 2020 Çarşamba, 02:00

Genel Başkan Meral Akşener, geçen hafta, muhalefetten gelen seslere karşın Aydın’ı yeniden “teşkilat işlerinden sorumlu başkan” olarak atayınca 15’e yakın milletvekili ilk etapta “istifa etmeyi” düşünmüş, daha sonra kendi aralarında toplantılar düzenleyerek bundan sonra atılacak adımlarda “kolektif hareket edilmesi” görüşünde birleşmişti. Muhalefet, önceki gece yeniden bir araya geldi. Edinilen bilgiye göre toplantı sonrası ilk karar, “parti içi faaliyetlere katılmama” yönünde alındı. Bu karar doğrultusunda da aralarında Antalya milletvekili Feridun Bahşi, Adana milletvekili İsmail Koncuk, Aksaray milletvekili Ayhan Erel, İstanbul milletvekili Ümit Özdağ ve Durmuş Yılmaz’ın da yer aldığı 10 milletvekili dünkü grup toplantısına katılmadı. Aydın ve yeni divandaki Aydın ekibinin “tabanda bir karşılığı bulunmadığı”nı belirten bu isimler, parti içinde demokrasi çağrısı yapıp “Ya Aydın ekibi, ya biz” dedi.