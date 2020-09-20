Koray Aydın'dan “yazılmayacaklar” talimatına Akşener ve delegelerden tepki geldi

20 Eylül 2020 Pazar, 14:53

İYİ Parti, “Millet Bizi Çağırıyor” sloganı ile Ankara Altınpark’ta 2. Olağan Kongresi’ni gerçekleştiriyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in tek aday olduğu kurultay öncesinde ise Genel İdare Kurulu (GİK) Üyeliği için partililerin son ana kadar kulislerini sürdürdüğü öğrenildi.

100 kişilik blok listede Akşener’in 50 kişiyi direkt GİK’e işaret ettiği kaydedildi.

DELEGE BASKIYA TEPKİLİ

Kurultay esnasında çeşitli isimlerde delegelere kağıtlarla ve mesaj yoluyla gönderildi. İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın tarafından gönderildiği belirtilen kağıtların birinde “Yazılmayacaklar” başlığıyla oy verilmemesi istenen şu isimler sıralandı:

“Hayrettin Nuhoğlu, Feridun Bahşi, Aytun Çıray, Yavuz Temizel, Ümit Özdağ, Aylin Cesur, Aydın Adnan Sezgin, Berna Biçer, İsmail Koncuk, Ayhan Erel.”

Oy verilmesi istenen isimler ise şöyle:

“Ayhan Bölükbaşı, Dursun Çolak, Arzu Önşen, Şükriye Sevin Çağlayan.”

Delegelere yazmamaları yönünde gönderilen listeye ilişkin konuşan üst düzey bir partili, Meral Akşener’in bu duruma çok sinirlendiğini ve rahatsızlık duyduğunu söyledi. Delegelerin de baskıdan rahatsız olduğunu aktaran üst düzey partili, “Bu konuda bizi delegeler haberdar etti. Böyle talimatla isim gönderilmesine tepki gösteriyorlar. ‘Biz üzerimizde baskı kurulsun diye burada değiliz’ diyorlar” ifadelerini aktardı. Hazırlanan blok listenin delegelerde huzursuzluk yarattığı öğrenildi.

Meral Akşener'in bir kez daha İyi Parti Genel Başkanı seçildiği kurultayda açıklanan anahtar listede ise şu isimler yer aldı