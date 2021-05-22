Covid-19 aşısı olmuştu: Bensu Soral hastalığı hakkında ilk kez konuştu

22 Mayıs 2021 Cumartesi, 10:44

'Cam Tavanlar' dizisinde Kubilay Aka ile başrolü paylaşacak olan oyuncu Bensu Soral, gazeteciler tarafından Kuruçeşme'de görüntülendi.

Soral, yakın zamanda 'Crohn' hastası olduğu için Covid-19 aşısı olmuştu. Aşı sırasının kendisine nasıl geldiği merak eden bazı sosyal medya kullanıcıları Soral'ı ciddi şekilde eleştirmişti. Bunun üzerine Soral, sosyal medyadan açıklama yaparak Crohn hastalığı nedeniyle öncelik sırasının bulunduğunu belirtmişti.

Soral, Instagram'dan şu açıklamayı yapmıştı:

"Öncelikle aşı sırası ve önceliği gibi konularda büyük bir hassasiyet olmasına çok sevindiğimi ve bu hassasiyeti paylaştığımı belirtmek isterim. Ben Crohn hastasıyım. Crohn; kronik bir rahatsızlık olmakla beraber her hafta kendime iğne yapmamı gerektiren bir hastalık. Maalesef kullandığım ilaç bağışıklığı çok düşürüyor. Bu ilacı kullananlar aşı sıralamasında çok üst sıralarda olmasa da bir önceliği var. Ben de bu sayede aşı olabildim. Asla herhangi bir ayrıcalık söz konusu değildir ve bütün insanlık olarak yaşadığımız bu felakette ayrıcalık talep edecek biri değilim. Hepimize geçmiş olsun."

"AŞI OLMASAM DAHA MI İYİYDİ?"

Son olarak eleştirilere yanıt veren Bensu Soral, “Sıram geldi ve aşı oldum. Olmamam mı gerekiyordu? Bana çok destek olan oldu" dedikten sonra setin yolunu tuttu.

Soral ayrıca, yeni başlayacak dizisi için, “Kubilay ile enerjimiz tuttu. Kendisini çok sevdim, iyi anlaşıyoruz“ diye konuştu.

CROHN HASTALIĞI NEDİR?

Crohn hastalığı en basit şekilde, “yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsaklardaki bir veya birkaç bölümü tutabilen, tutulan bölümde kalınlaşma ve ülserlere yol açan bir inflamatuar bağırsak hastalığı olarak tanımlanıyor.

Sindirim sistemi içerisinde herhangi bir bölgede yerleşim gösterebilen Chron hastalığının, kadınlar arasında erkeklere oranla daha geniş bir yaygınlığa sahip olduğu biliniyor. Hastalık, genellikle 35 ila 40 yaşları arasında görülüyor.