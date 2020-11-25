Koronavirüs: Fransa'da Covid-19 aşısı için kampanya düzenlenecek

25 Kasım 2020 Çarşamba, 00:21

Getty Images Fransızlar, Macron'un koronavirüse karşı stratejisini ekran başında takip etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, koronavirüs salgınından en çok etkilenen Avrupa ülkelerinden biri olan Fransa'nın salgına karşı mücadele planını açıkladı.

Macron, Avrupa Birliği (AB) ile en yüksek seviyede aşı dozları satın aldıklarını söyledi ve aşı kullanımına Aralık sonu veya 2021'in Ocak ayının başından itibaren başlanacağını duyurdu.

Ülkede aşı çalışmalarını bilgilendirme konusunda şeffaf olacaklarını söyleyen Macron, aşının zorunlu olmayacağını ve aşı kampanyası düzenleyeceklerini belirtti.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI GEVŞEYECEK

Macron, Elysee Sarayı'ndan halka seslenerek, ülkede günlük koronavirüs vaka sayısının önemli seviyede düştüğünü söyledi.

Ülke genelinde 15 Aralık'tan itibaren sokağa çıkma kısıtlamasının tam gün olarak uygulanmayacağını söyleyen Macron, kısıtlamanın 21.00-07.00 saatlerinde uygulanacağını açıkladı.

Koronavirüs nedeniyle 30 Ekim'den bu yana Fransa genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

Yoğun bakımda bulunanların sayısının 4 bin 900'dan 4 bin 300'e düştüğünü kaydeden Macron, 28 Kasım'dan itibaren temel ihtiyaç olmayan ürünlerin satıldığı mağazaların saat 21.00'a kadar hizmet verebileceğini, insanların evin 20 kilometre etrafında 3 saat süreyle dışarı çıkmasına izin verileceğini duyurdu.

Macron, Noel ve yılbaşı nedeniyle istisnai olarak 24 ve 31 Aralık'ta sokağa çıkma yasağının geçerli olmayacağını da aktardı.

Sinema, tiyatro ve gece kulüplerinin kapalı kalmaya devam edeceğini, spor salonları ile restoranların salgının durumuna göre 20 Ocak'ta açılabileceğini belirten Macron, Covid-19 testi pozitif çıkan kişilerin izole edilmesinin zorunlu olmasını istediğini kaydetti.

Fransa'da bugün 9 bini aşkın yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 2 milyon 153 binin üzerine çıktı.

Koronavirüs kaynaklı olarak ülkede bugün 592 kişi yaşamını yitirdi. Toplam ölü sayısı ise 50 bin 237'ye ulaştı.