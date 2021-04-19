‘Koronavirüs hastaları ilaçları kullanmadıkları için klinik seyir kötüleşiyor'
Prof. Dr. Mustafa Çelen, "koronavirüs hastaları kendilerine verilen ilaçları kullanmadıkları için klinik seyir kötüleşiyor" dedi.
Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve İl Pandemi Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen, Türkiye'de koronavirüs vakalarının artışı ile ilgili değerlendirmede bulundu. Yurt genelindeki artışta büyükşehirlerin öne çıktığını belirten Prof. Dr. Çelen, şunları söyledi:
"Covid pandemisinde son bir yılı geride bıraktık ve bu süreçte güncel duruma baktığımızda ülkemizde vaka sayılarında ciddi artışlar var.
Özellikle ülkenin batı bölgelerinde ve büyükşehirlerde çok sayıda vaka artışı olduğunu bilmekteyiz. Vaka artışı var derken 'hastaneye yatan hasta sayılarında çok dramatik bir artış var' diyemeyiz, fakat vakaların büyük bir kısmı ‘evde filyasyon ekiplerinin getirdiği ilaçlarla tedavi oluyor’ diye biliyoruz.
Buraya önemle dikkat çekmek istiyorum çünkü filyasyon ekipleri, evleri ziyaret edip Sağlık Bakanlığı'nın onaylayıp önerdiği antiviraller ve destek tedavisinde kullanılan birtakım ilaçları vermesine rağmen, sahadan aldığımız geri bildirimlerde aslında bu ilaçların çoğunlukla kullanılmadığı şeklinde bir durum söz konusu.
Bugün dahi bir hastam beni arayıp 'hocam filyasyon ekipleri bana ilacı getirdi ama herhangi bir şikayetim yok, bu nedenle kullanmak istemiyorum' şeklinde bir yorumda bulundu. Demek ki toplumda böyle bir algı var."
‘İLAÇLAR KULLANILMAYINCA KLİNİK SEYİR KÖTÜLEŞİYOR’
Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen, "İnsanlar antiviralleri kullanınca daha da kötüleşeceklerini sanıyorlar veya klinik bulgularının hafif olması nedeniyle çok da kullanmak istemiyorlar, şeklinde bir yorum çıkıyor ortaya.
Halbuki zaten ilaçları kullanmadıkları için klinik seyir kötüleşiyor, bunu vurgulamak istiyorum. Ve bu nedenle mutlaka Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı ve filyasyon ekipleriyle evlere kadar getirilen ilaçları lütfen söylendiği şekilde, uygulanması gerektiği şekilde ve sürede kullanalım antivirallerimizi.
Çünkü antivirallerin kullanımı, aslında hastalığın kötüye gidişini engellemektedir. Yanlış bir algı, 'sanki bu ilaçlar kullanılınca kötüye gidiş' gibi algılanmakta. Bu tamamen bilimselliğin dışında bir durum, bu nedenle antivirallerimizi, Sağlık Bakanlığı'nın filyasyon ekipleriyle yolladığı ilaçlarımızı mutlaka kullanalım" diye konuştu.
Video Haberler
- Antalya'da trafikte skandal görüntüler
- İstanbul'da baskın anı! İçerisi böyle görüntülendi
- Trafik kazasında can pazarı! Yaralılar var
- Erdoğan ve İmamoğlu anmada bir arada
- Taksicinin vurulma anı kameraya böyle yansıdı
- Kuduz vaşak dehşeti! Eşine yapışan hayvana silah çekti
- Afiş de tıpkı 128 milyar dolar gibi uçup gitti
- Arkasından gizlice yaklaşıp dehşeti yaşattı
- Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
- Nihat Hatipoğlu'na 'astral seyahat' sorusu gündem oldu
En Çok Okunan Haberler
- Yavaş'tan gençlere Kripto para uyarısı
- Bakanlık marka marka açıkladı: İşte güvensiz maskeler
- İstanbul'a uyarı: Dışarı çıkmamakta fayda görüyorum
- Koca, illere göre vaka haritasını paylaştı
- Çok çarpıcı aşı anketi: İşte aşıya karşı olanların oranı
- Yeşilçam'ın usta ismi Erol Demiröz yaşamını yitirdi
- SP, kadın kolları bir erkeğe emanet
- 19. Genelkurmay Başkanı Necdet Üruğ yaşamını yitirdi
- CHP'li Torbalı Belediye Başkanı yaşamını yitirdi
- 'Dolapları' dert eden gençlere yanıt verdi