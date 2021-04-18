Sağlık Bakanlığı, son koronavirüs tablosunu açıkladı

18 Nisan 2021 Pazar, 19:32

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 318 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 55 bin 802 kişiye vaka, 3 bin 101 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi.

Koronavirüs nedeniyle 35 bin 926 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 4 milyon 268 bin 447'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 43 bin 856 oldu.

AĞIR HASTA SAYISI 3 BİN 275

Tabloya göre, toplam test sayısı 43 milyon 768 bin 759, toplam ağır hasta sayısı 3 bin 275, toplam iyileşen sayısı 3 milyon 687 bin 590, bugünkü test sayısı 301 bin 243 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin 18 Nisan 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: