Koronavirüs Öyküsü ücretsiz olarak okurlarla buluşuyor

21 Mayıs 2020 Perşembe, 15:15

Koronavirüs’ü çocuklara anlatmak için birlikte öykü okumaktan daha iyi bir yol olabilir mi? Doğan Egmont çocuklara koronavirüsü anlatmak için ücretsiz bir e-kitap yayınladı.

Koronavirüs’ün yol açtığı duygular ve beraberinde gelen bütün kısıtlamalarla başa çıkmak için Çocuk ve Ergen Nöropsikiyatristi Francesca Dall’Ara tarafından yazılan Koronavirüs Öyküsü bu karmakarışık gerçekliği çocuklara basit bir dille anlatmayı amaçlıyor.



Doğan Egmont sitesinden ücretsiz olarak okunup indirilebilen kitap 2 yaşından itibaren tüm çocuklar için uygun. Renkli çizimleri ile çocuklar için dikkat çekici şekilde tasarlanan kitap aynı zamanda ebeveynlerin çocuklarına bu pandemi sürecini açıklamak ve kendilerini bundan nasıl koruyacaklarını öğretmek konusunda da rehber niteliğinde.



Kitabı indirme linkine Doğan Egmont’un internet sitesinden erişmek mümkün.

Kitabı indirmek için: http://doganegmont.com.tr/okulcagi/kitap/cocuklar-icin-koronavirus-oykusu