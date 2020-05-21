Koronavirüs Öyküsü ücretsiz olarak okurlarla buluşuyor
Koronavirüs’ü çocuklara anlatmak için birlikte öykü okumaktan daha iyi bir yol olabilir mi? Doğan Egmont çocuklara koronavirüsü anlatmak için ücretsiz bir e-kitap yayınladı.
Koronavirüs’ü
çocuklara anlatmak için birlikte öykü okumaktan daha iyi bir yol olabilir mi?
Doğan Egmont çocuklara koronavirüsü anlatmak için ücretsiz bir e-kitap
yayınladı.
Koronavirüs’ün
yol açtığı duygular ve beraberinde gelen bütün kısıtlamalarla başa çıkmak için
Çocuk ve Ergen Nöropsikiyatristi Francesca Dall’Ara tarafından yazılan
Koronavirüs Öyküsü bu karmakarışık gerçekliği çocuklara basit bir dille
anlatmayı amaçlıyor.
Doğan
Egmont sitesinden ücretsiz olarak okunup indirilebilen kitap 2 yaşından
itibaren tüm çocuklar için uygun. Renkli çizimleri ile çocuklar için dikkat
çekici şekilde tasarlanan kitap aynı zamanda ebeveynlerin çocuklarına bu
pandemi sürecini açıklamak ve kendilerini bundan nasıl koruyacaklarını öğretmek
konusunda da rehber niteliğinde.
Kitabı
indirme linkine Doğan Egmont’un internet sitesinden erişmek mümkün.
Kitabı indirmek için: http://doganegmont.com.tr/okulcagi/kitap/cocuklar-icin-koronavirus-oykusu
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