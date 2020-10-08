Koronavirüs pandemisi tiyatroyu vurdu: Küçük Salon kapanıyor

08 Ekim 2020 Perşembe, 15:54

Emre Tandoğan ve Elif Arman'ın 2014 yılında İstanbul Kadıköy'de kurduğu butik tiyatro sahnesi Küçük Salon, kira borçları nedeniyle sahneye veda edeceğini duyurdu. Salon, kapanmasına 15 gün kala oyunlarını sahnesine taşıyacak.

Sahnenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"2014 yılından beri aralıksız yeni şeyler ürettiğimiz mekanımız Küçük Salon’u, pandemide oyunlarımızı oynayamamaktan dolayı son 8 aydır ödeyemediğimiz kira borçları nedeniyle kapatmak zorundayız. Mücadelesini verirken birçok yol denedik. Yazık ki her parça elimizde kalıyor, yeterli olmuyor.

Karar kesin. Dönüş yok. Sahnemiz mal sahibinin deposu olacakmış. Bizi mekansızlaşmaya iten bu süreci olumlu karşılamak için çabalıyoruz. Elbette çalışmaya, üretmeye, sahnelemeye devam edeceğiz.

Sahnemizden ayrılıyorsak da, seyircimizden kopmaya niyetimiz yok. Yolculuk devam ediyor. Rüzgarın bizi savurduğu şu anda, hala umutla yeni projeler konuşabiliyorsak karşılaşacağımız çok gün var demektir.

Yıllardır kendini yaşatan Küçük Salon, bizim evimizdi. Bilenler bilir. Kuliste kurduğumuz yaşam paha biçilmezdi. Sekiz yaşında bir çocuk 5 metrekarelik odasına rağmen üç gündür “buradan gitmek istemiyorum” diye ağlayabiliyorsa bu müthiş bir şeydir. Duygusu, vicdanı hür bir çocuğun bir yaşından sekiz yaşına varışına eşlik eden oyunlar, küf kokusunu bastırıyor. Faust, Romeo ve Juliet, Dönence, Şato, Oidipus, Othello, Otomatik Portakal, Angina Pektoris, Dokuz, Frida, Köpek Kalbi...

Kurulduğumuzdan bu yana bize eşlik eden seyircimize minnettarız. Bizden haberdar olmaya devam edeceğinize, başka sahnelerde konuk olarak oynayacağımız oyunları da aynı ısrarla takipte kalacağınıza inanarak ayakta kalma mücadelemizi sürdürüyoruz.

Küçük Salon, artık konuk olacağı salonlarda yine radikal biçimlerde varolmaya devam edecektir.

Birlikte geçirdiğimiz tüm sezonların anısına saygı ve minnetle kolileri hazırlamamıza 15 gün kala, sahnemizde son 8 temsil...

10-13 Ekim: Frida

16-17-23-24 Ekim: Köpek Kalbi

21-22 Ekim: Angina Pektoris

Seyirci kapasitemiz koşullar gereği 15 kişi ile sınırlıdır.

Sahnemize veda oyunlarında sizleri aramızda görmekten, yanımızda hissetmekten mutluluk duyarız."