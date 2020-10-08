Kumbaracı50’den destek çağrısı: 'Duvarda İzin Olsun'

08 Ekim 2020 Perşembe, 16:28

Tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de etkisi altına alan Covid-19 pandemisi nedeniyle mart ayından beri kapalı olan ve oyunlarını sahneleyemeyen Kumbaracı50 Sahnesi kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Kasım ayı itibarıyla sahnesini tüm tedbirleri alarak kısıtlı olarak açacak olan tiyatro, "Duvarda İzin Olsun" adıyla bir fonlanma kampanyası başlatarak tiyatro severleri destek olmaya çağırdı.

Sahnenin mevcut ihtiyaçlarını karşılaması hedeflenen bu fonlama hareketi ile Kumbaracı50, destek olmak isteyenler için farklı seçenekler sunuyor. Belirlenen miktarlar doğrultusunda destek olabilecek olan kişileri ise bazı hediyeler veriliyor.

Verilecek destekler kampanyaya özel tasarlanan panoda parmak izine dönüşürken Kumbaracı50’den yapılan açıklamada, "Duvara bırakacağınız parmak izi hem bizlere güç verecek hem de Beyoğlu’nda faaliyet halindeki en eski ikinci tiyatro olan Kumbaracı50’nin bu krizi atlatmasını sağlayacak" ifadeleri yer alıyor.

'SAHNE KAPANMASIN'

Sahnenin kapanmaması için başlatılan fonlanma projesi ile ilgili kampanya detaylarına ve destek platformuna www.kumbaraci50.com üzerinden ulaşılabilir; Kumbaracı50’nin sosyal medya hesapları Instagram ve Twitter üzerinden de kampanyaya dair detaylı bilgi edinilebilir.



