Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
CHP Parti Meclisi Üyesi ve Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilşkin açıklama yaptı. Demir, '' Covid 19 testi negatiftir. Durumu iyiye gitmektedir'' ifadelerini kullandı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 7 Ağustos'ta, Alanya ilçesine çalışma ziyaretinde bulundu. Burada partililerle görüşen, muhtarlarla toplantı yapan ve belediyeyi ziyaret eden Başkan Böcek, Antalya'ya döndükten bir süre sonra boğaz ağrısı şikâyeti başladı. Böcek, 15 Ağustos'ta gittiği özel hastanede Covid-19 testi yaptırdı. Böcek, sonucunun 17 Ağustos'ta pozitif olduğu duyurdu.
CHP Parti Meclisi Üyesi Deniz Demir, yoğun bakımda Covid-19 tedavisi görev ve durumunun kritik olduğu belirtilen Muhittin Böcek'in durumunun iyiye gittiğini ve tesitinin negatif olduğunu söyledi.
Twitter üzerinden paylaşım yapan Demir, şu ifadeleri kullandı:
''Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek ile alakalı bir takım asparagas haberler dolaşmaktadır. Başkanımızın sağlık durumunu yakından takip ediyoruz. Az önce aldığım son bilgi şu şekildedir: Covid 19 testi negatiftir. Durumu iyiye gitmektedir.''
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