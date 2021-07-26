Koronavirüse yakalanan Keşan Belediye Başkanı, evinin balkonunda nikâh kıydı

26 Temmuz 2021 Pazartesi, 20:04

Koronavirüs tedavisi evinde devam eden Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Yukarı Zaferiye Mahallesi Hastane Caddesi üzerindeki evinin balkonundan talep üzerine Kader Çakır ve Ertuğrul Katı’nın nikâhını kıydı.

Nikâh için Keşan Lisesi'nin bahçesinde tören alanı hazırlandı. Törene, gelin ve damadın ailelerinin yanı sıra AKP Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Belediye Başkan Vekili Nehir Gergin, Keşan Belediye Başkan Yardımcıları Nuran Uslu ile Tahir Özçınar, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, Keşan Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Soner Akgün ile davetliler katıldı.

Nikâhı evinin balkonundan kıyan Belediye Başkanı Helvacıoğlu, bir ilki yaşadığını belirterek genç çifte mutluluklar diledi. Helvacıoğlu, “Sevginin her engeli aşacağının kanıtı olan bu nikahı sizlerin şahitliği ile gerçekleştireceğiz. Bugün biz değerli çiftimiz ve siz kıymetli misafirlerimiz ile iyi günde olduğu gibi kötü günde de bir aradayız. Ben genç çiftimize de bu temennide bulunmak istiyorum, sürdürülebilir bir evlilik karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörüye bağlıdır” dedi.

Kader Çakır da mutlu olduklarını belirterek, nikâhlarını kıyan Helvacıoğlu ve katılanlara teşekkür etti.

Damat Ertuğrul Katı ise “Nikâh için başvuru yaptığımız gün belediyeye gittiğimizde bir talebimiz vardı. Öncelikle Belediye Başkanımız Mustafa Helvacıoğlu’nun nikâhımızı kıymasını istedik. Kendisine geçmiş olsun diyor ve bir süre önce aramıza dönmesini bekliyoruz. Şu anda kendisi yanımızda olamadı ama biz ona bir sürpriz yapalım, biz ona gelelim dedik. En azından kendisini de hastalığından dolayı motive etmiş oluruz, dedik. Desteğini esirgemedi, sağ olsun. Bu mutlu günümüzde bizleri kırmadı” diye konuştu.