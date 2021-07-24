Koca, ambulanslarda koronavirüse yakalananları açıkladı

24 Temmuz 2021 Cumartesi, 15:08

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk’ün hazırladığı soru önergesine verdiği yanıtta; Türkiye’deki ambulans sayısı ve acil sağlık hizmetleri sunumu için ambulanslarda görev yapan sağlık personelinin durumuna ilişkin verileri açıkladı.

Koca; Türkiye genelinde 5 bin 340 ambulansın hizmet verdiğini, özel sektörde hizmet veren ambulans sayısının ise bin 297 olduğunu açıkladı. Koca, Türkiye’de 15 bin 572 kişiye, bir ambulans düştüğünü bildirirken, ambulanslarda görev yapan 3 bin 552 sağlık personelinin koronavirüse yakalandığını belirtti.

“HER VAKA SONRASI DEZENFEKTE EDİLİYOR”

Sağlık Bakanı Koca, İYİ Partili Öztürk’ün, “Tüm ambulanslar her vaka sonrası dezenfekte edilmekte midir? Bir ambulansın dezenfektasyon süresi nedir? Her ilde ve ilçede dezenfektasyon alt yapısı mevcut mudur? İmkân olmayan il ve ilçeler için ne gibi önlemler alınmıştır?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Tüm ambulanslarımıza her vaka sonrasında Bilim Kurulunca hazırlanan çalışmalar doğrultusunda dezenfekte işlemleri uygulanmaktadır. Hazırlanan rehber kılavuzlarda belirtilen şekilde dezenfeksiyon ve havalandırma işlemleri yapılmaktadır. Belirlenen algoritmalar her il ve ilçemizde standart şekilde uygulanmaktadır.”

COVİD-19 NEDENİYLE VEFAT EDEN PERSONEL SAYISINI AÇIKLAMADI

Ambulans dezenfektasyonu yapılmaması nedeniyle virüs bulaşan sağlık personeli ve hasta bulunmadığını da belirten Koca, Covid-19 nedeniyle vefat eden ambulans hizmetlerinde çalışan personel sayısı hakkında ise bilgi vermedi.

Sağlık Bakanlığı’na bağlı kamu hastanelerinde ambulans sayısının yeterli olduğunu vurgulayan Fahrettin Koca, 590 adet acil yardım ambulansının alım sürecinin devam ettiğini ifade ederek şu bilgileri verdi:

“Ambulans sayımızı 2021 yılında 6 bin 340’a çıkarmayı hedefliyoruz. Standart ambulanslarımızın ulaşamadığı vakalara motosikletli ekiplerle müdahale ediyoruz. 2002 yılından bu zamana kadar ambulans başına düşen nüfusu 107 binden 14 bine indirerek vatandaşımıza daha etkili acil sağlık hizmeti vermeyi başardık. Önümüzdeki yıl yeni açacağımız istasyonlarla 112 istasyon sayısını 3 bin 100'e çıkaracağız. 2020 yılı içinde 17 helikopter ambulans ve 3 uçak ambulans ile hizmet vermekteyiz. 2008 yılından 2020 yılı Ekim ayına kadar hava ambulansları ile yaklaşık 49 bin vakanın naklini gerçekleştirdik. Çeşitli bölgelerde hizmet veren 6 deniz bot ambulansımız ile yaklaşık 23 bin vakanın naklini gerçekleştirdik. Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı Harekatları kapsamında UMKE ve acil sağlık personelimiz triyaj destek merkezlerimiz ve ambulanslarımızla 24 saat esasına göre kesintisiz hizmet vermiştir. 23 Eylül 2020'de Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerimiz ile Seyyar Hastane Sistemimizin, Dünya Sağlık Örgütü tarafından uluslararası standartlarda (EMT Tip-2) olduğu tescil edilmiştir."