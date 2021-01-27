Korsan baskınında hayatını kaybeden Azerbaycanlı gemicinin cenazesi ülkesine gönderildi

Korsan baskınında hayatını kaybeden Azerbaycanlı gemicinin cenazesi ülkesine gönderildi.

cumhuriyet.com.tr
27 Ocak 2021 Çarşamba, 08:18
Korsan baskınında hayatını kaybeden Azerbaycanlı gemicinin cenazesi ülkesine gönderildi
Abone Ol google-news

Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan Mozart gemisinin mürettebatından Azerbaycan uyruklu Ferman İsmailov'un cenazesi, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gönderildi.

Gabon'un başkenti Librevil'den sabaha karşı THY'ye ait tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na getirilen, Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan Mozart gemisinin mürettebatından Azerbaycan uyruklu Ferman İsmailov'un cenazesi, kargo aracına konuldu.

Cenaze, işlemlerin ardından saat 07.30'da THY'nin İstanbul-Bakü seferini yapan TK0332 sayılı tarifeli uçağa konularak toprağa verilmek üzere memleketi Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gönderildi.

'MOZART'A KORSAN SALDIRISI

Liberya bayraklı Mozart isimli gemi, 23 Ocak'ta Nijerya'nın Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında korsan saldırısına uğramıştı. Lagos'tan Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen gemideki 19 kişilik mürettebattan 15'i kaçırılmış, Azerbaycanlı gemici Farman İsmayilov ise öldürülmüştü.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler