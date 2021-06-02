Sipahioğlu: "Tüm transferlerimizi tamamladık"
Fenerbahçe'de yönetici Metin Sipahioğlu, Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı'nın tüm transferlerinin tamamlandığını açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı'nın gelecek sezonki kadrosunu kurduklarını söyledi.
Kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan Sipahioğlu, "Fenerbahçe Öznur Kablo olarak 2021-2022 sezonu takım kadromuzu ve tüm transferlerimizi tamamladık. Hocamız ve takım menajerimiz ile koordineli bir şekilde süreci ilerlettik. Başkanımız da bizzat tüm transferleri takip etti ve gerektiğinde devreye girdi." ifadelerini kullandı.
Bazı resmi işlemlerin tamamlanmasını beklediklerini dile getiren Sipahioğlu, "Sanıyorum 1-2 hafta içerisinde onlar da hallolur. Kulübümüz de genel kurulumuz sonrası kadın basketbol takımımızın yeni sezon kadrosu hakkında açıklamaları yapar. Kadromuzda 4'ü Türk olmak üzere 10 oyuncu yer alacak. Ayrıca altyapımızdan da 2 oyuncu şans bulacak." değerlendirmesinde bulundu.
"LAPENA İLE İKİ SEZON SÖZLEŞMEMİZ VAR"
Bütçe doğrultusunda bazı isimlerle yollarını ayırdıklarını ve duygusal davranmadıklarını kaydeden Sipahioğlu, şu görüşlerini aktardı:
"Belki ocak ayında 1-2 takviye veya değişiklik gerçekleştirilebilir. Bunun için de gerekli manevra alanlarını şimdiden planlayarak yaratmış durumdayız. Bu sezon tarihimizde ikinci defa Türkiye Ligi'ni namağlup şampiyon tamamlamayı başarmış, FIBA Avrupa Ligi Dörtlü Final'de sezonun şampiyonu Ekaterinburg'a sadece 4 sayı ile elenerek 3. olmuştuk. Hocamız Victor Lapena ile de 2 sezon daha sözleşmemiz var. Kendisinin önderliğinde önümüzdeki sezon, bu sezondan daha başarılı sonuçlar alınacağına inancımız tam. Önümüzdeki sezon için oyuncu maaş bütçemiz olan 1.5 milyon doları en efektif şekilde kullanarak, kadromuzun genelini koruyup, gerekli gördüğümüz pozisyonlarda da yaptığımız değişikliklerle daha güçlü bir takım oluşturduğumuzu düşünüyoruz."
Video Haberler
- Sosyal medyada gündem oldu: Yangın var dediler geldik
- Sevgilisine mesaj atan kişiyi durakta vurdu
- Beyoğlu'nda can pazarı
- Muharrem İnce’den erken seçim tahmini
- Peş peşe ortaya çıktı! Cep telefonuna kaydettiler
- Eşiyle tartıştı, kayınbiraderinin aracına çarptı
- Cem Yılmaz nafakanın azaltılmasını istedi
- CHP'li Odabaşı'ndan Tevfik Göksu'ya 'Altıyol' yanıtı
- Trafikte skandal görüntüler! O anları kayda aldılar
- Yanan binanın 2. katından böyle atladı
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'dan 'parlamenter sistem' açıklaması
- Erdoğan'dan TRT yayınında gazeteciye tepki çeken soru!
- Erdoğan'dan canlı yayın kararı
- Bir imam üzerinden...
- Erdoğan'ın programındaki saate dikkat
- Türkiye'nin ünlü markası resmen iflas etti
- Kahvecilerden 'normalleşme' tepkisi
- DSÖ'den Sinovac kararı
- Atatürk'e lanet okuyan imamın AKP ve Peker ile ilişkisi
- 'Ağır bunalım' uyarısı