Köyceğiz'deki orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki orman yangını 14’ncü gününde kontrol altına alındı.

cumhuriyet.com.tr
12 Ağustos 2021 Perşembe, 07:31
Köyceğiz'deki orman yangını kontrol altına alındı
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Köyceğiz'deki orman yangını 14 gün sonra kontrol altına alındı.

Sosyal medyada hesabından açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “14 gündür devam eden Muğla Köyceğiz yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.  


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