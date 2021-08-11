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Dumanları fark ederek itfaiyeye haber veren Niyazi Sabun, "Aşağıda bahçedeydim, duman çıktı. Komşu dedi ki, 'duman çıkıyor garajın orada', biz buraya garaj diyoruz. Ekip arkadaşlar geldi, itfaiye geldi, arıyoruz yangın nerede diye. Ufak çaplı bir ateş yakmışlar, Allah'tan tutuşmadı. İtfaiyeci arkadaşlar da müdahale etti. Ormanın içinde çalıyı, çırpıyı toplayıp yakmaya çalışmış ama tutuşmadı Allah'tan. Tutuşsa ateş alır başını giderdi. Dolaşan kimseyi de görmüyoruz, herkes evinde oluyor, bahçesinde oluyor. O an görsem yabancı olduğunu anlarım ama görmedim yani. Var yani birileri var, mahalleyi bekleyeceğiz. Yağmurlar yağana kadar beklememiz lazım" şeklinde konuştu.

