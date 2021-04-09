Koza Han’ın avlusunu kullanan işletmelerden 6 aylık işgaliye bedeli olarak 22 bin TL istendi
Gezi Parkı, Pera Palas Otel, Vefa Lisesi, Şişli Etfal Hastanesi, Sait Halim Paşa Yalısı gibi taşınmazların Sultan Beyazıt Han-ı Veli Hazretleri Vakfı adına tescillenmesinin ortaya çıkmasının ardından Bursa’da bulunan tarihi Koza Han’ın bir bölümünün 2019 yılında Osmanlı’dan kalan bir mazbut vakıf adına tescillendiği öğrenildi.
Tescil işleminin ardından Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü handa işletmesi bulunanlara resmi bir yazı göndererek tapusu bulunmayan alanların 6 aylık işgaliye bedeli olan 22 bin 364 TL’nin kendilerine ödenmesi gerektiğini belirterek han esnafına yüklü bir fatura çıkardı. Bu duruma tepki gösteren han esnafı, yetkililer ile görüştü. Ancak iddiaya göre yetkililer, “Vakıflara ödenen para hayır işlerine gidiyor” diyerek soruna çözüm odaklı yaklaşmak istemedi. Han esnafı bu duruma itiraz ederek konuyu yargıya taşıdı.
Hanın avlu kısmı tapu kayıtlarında maliksiz olarak gözüküyor. Avluda bulunan kafeler ise Osmangazi Belediyesi’ne işgaliye bedeli olarak aylık cüzi bir ödeme yapıyordu. Ayrıca Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü avluda bulunan işletmeler için her ay 3 bin TL’yi aşkın, hanın alt katında bulunan revaklar için ise aylık yaklaşık 800 TL kira ödemesi almaya başladı.
‘HAYIR İŞLERİNE KULLANILIYOR’
Görüştüğümüz ve ismini vermek istemeyen bir yetkili ise “Hukuki süreç devam ediyor. Bakanlık yetkilileri ile bu konu görüşüldü. Onlar bize, ‘Vakıflara gelen para çarçur edilmiyor. Hayır işlerine kullanılıyor’ dediler. Ancak burada bir hukuksuzluk var” dedi.
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