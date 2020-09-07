Kozmik Oda'yı aratmayan Tümgeneral Selahattin Kısacık'a veda
Devre arkadaşının oğlunun düğününde koronavirüse yakalanan emekli Tümgeneral Selahattin Kısacık, 65 yaşında koronavirüs teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Emekli Tümgeneral Selahattin Kısacık devre arkadaşı emekli Albay Mahir İşler’in oğlunun düğününde koronavirüsüyle enfekte olmuş, 16 Ağustos’ta tedavi altına alınmıştı.
OdaTv'nin haberine göre, Emekli Tümgeneral Selahattin Kısacık için bugün koronavirüs tedbirleri kapsamında Türk bayrağına sarılı olarak devlet töreni düzenlendi. 65 yaşında hayatını kaybeden Selahattin Kısacık, Eskişehir'e bağlı Mollaoğlu Köyü’nde toprağa verildi.
Kısacık, Kozmik Oda'ya mahkeme kararı olmadan girmeye çalışan savcılara karşı verdiği direnişle hatırlanıyor.
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