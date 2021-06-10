KPMG Türkiye raporu: İstihdam ve kamu maliyesi sorunlu
Yılın üç aylık dönemini kapsayan KPMG Türkiye'nin raporuna göre, Türkiye ekonomide topyekûn iyileşme döneminden uzakta.
KPMG Türkiye’nin, yılın ilk üç aylık dönemi için hazırladığı “Bakış” raporuna göre kalıcı toparlanmanın sağlandığı ilk çeyrekte öncü göstergeler salgın öncesi dönemin üzerinde seyrediyor. Yine de yakın vadeli ajandada istihdam ve kamu maliyesi sorunları yer alacak.
Yine rapora göre, devam eden destekler ve piyasaların enflasyonist fiyatlamaları zaman zaman karmaşaya yol açıyor.
Otoritelere göre desteklere halen ihtiyaç var ve ekonomilerde topyekûn iyileşme döneminden uzaktayız. Piyasalar ise para arzı bolluğunun yan etkilerini fiyatlıyor.
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