Kraliyet biyografi yazarı Tom Bower: 'Meghan Markle ABD başkanlığına aday olabilir'
Britanyalı kraliyet yazarı Tom Bower, Meghan Markle'ın gelecek 10 yıl içinde ABD başkanlığına aday olabileceğini iddia etti. Bower, "Amerika'nın en prestijli makamlarından biri olan eyalet valiliğine de aday olabilir" diye konuştu.
Sussex Düşesi Meghan Markle’ın biyografisini kaleme alan
Britanyalı yazar Tom Bower, Markle'ın, Arnold Schwarzenegger ve Ronald Reagan
gibi diğer Hollywood aktörlerinin adımlarını takip ederek siyaset dünyasına
girebileceğine inanıyor.
Independent Türkçe’de yer alan habere göre, Meghan'ın 4
Ağustos'taki 40. doğum günü öncesi The Sun'da yayımlanan köşe yazısında Bower,
Düşes'in, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Obamalarla olan dostluğunu
"kendi siyasi emellerini desteklemek" için kullanabileceğini öne
sürdü.
Bowel, "Peki ya gelecek 40 yıl? Harry kitaplarının
tanıtımını bitirdiğinde Meghan, Amerikan siyasetinde dönen pisliğe katılmak
için kendi küresel kampanyasını başlatacak mı?" diye sordu.
Prens Harry ve Meghan, kraliyet ailesinin önde gelen üyeleri
olmaktan 2020'de feragat ettikten sonra, oğulları Archie ve kız bebekleri
Lilibet'le beraber yaşadıkları Kaliforniya eyaletinin Santa Barbara kentine
yerleşmişti.
"GÜÇLÜ BİR ADAY OLABİLİR"
Bower, Kaliforniya'nın iki Senato koltuğundan birinin
boşalması halinde, Meghan'ın bu pozisyon için güçlü bir aday olabileceğini
iddia etti.
Yazar, "Amerika'nın en prestijli makamlarından biri
olan eyalet valiliğine de aday olabilir" diye konuştu ve ekledi:
"Bir siyasetçinin yaşamının zirvesinde yani 10 yılın sonunda
sicili, Demokrat başkan aday adaylığına gayet yetebilir."
Bower, "Meghan, Demokrat manevi babaları Clintonlar ve Obamaların desteğiyle eyaletin Washington'a gönderdiği 40 Kongre üyesinden biri olmak için aday gösterilmekte pek zorluk çekmeyecektir" diye ekledi.
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