Kraliyet biyografi yazarı Tom Bower: 'Meghan Markle ABD başkanlığına aday olabilir'

06 Ağustos 2021 Cuma, 11:21

Sussex Düşesi Meghan Markle’ın biyografisini kaleme alan Britanyalı yazar Tom Bower, Markle'ın, Arnold Schwarzenegger ve Ronald Reagan gibi diğer Hollywood aktörlerinin adımlarını takip ederek siyaset dünyasına girebileceğine inanıyor.

Independent Türkçe’de yer alan habere göre, Meghan'ın 4 Ağustos'taki 40. doğum günü öncesi The Sun'da yayımlanan köşe yazısında Bower, Düşes'in, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Obamalarla olan dostluğunu "kendi siyasi emellerini desteklemek" için kullanabileceğini öne sürdü.

Bowel, "Peki ya gelecek 40 yıl? Harry kitaplarının tanıtımını bitirdiğinde Meghan, Amerikan siyasetinde dönen pisliğe katılmak için kendi küresel kampanyasını başlatacak mı?" diye sordu.

Prens Harry ve Meghan, kraliyet ailesinin önde gelen üyeleri olmaktan 2020'de feragat ettikten sonra, oğulları Archie ve kız bebekleri Lilibet'le beraber yaşadıkları Kaliforniya eyaletinin Santa Barbara kentine yerleşmişti.

"GÜÇLÜ BİR ADAY OLABİLİR"

Bower, Kaliforniya'nın iki Senato koltuğundan birinin boşalması halinde, Meghan'ın bu pozisyon için güçlü bir aday olabileceğini iddia etti.

Yazar, "Amerika'nın en prestijli makamlarından biri olan eyalet valiliğine de aday olabilir" diye konuştu ve ekledi:

"Bir siyasetçinin yaşamının zirvesinde yani 10 yılın sonunda sicili, Demokrat başkan aday adaylığına gayet yetebilir."

Bower, "Meghan, Demokrat manevi babaları Clintonlar ve Obamaların desteğiyle eyaletin Washington'a gönderdiği 40 Kongre üyesinden biri olmak için aday gösterilmekte pek zorluk çekmeyecektir" diye ekledi.