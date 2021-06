Netflix'in tarih danışmanı: Prens William, kardeşi Harry'yi Meghan Markle yüzünden kovdu

20 Haziran 2021 Pazar, 16:27

Netflix'in The Crown dizisine danışmanlık yapan tarihçi Robert Lacey'nin yeni kitabı Prens William ve Prens Harry'nin yakın ilişkisinin çatlamasına dair yeni iddialar ortaya attı.

Independent Türkçe'nin aktardığı People'ın haberine göre Lacey, Battle of Brothers: The Inside Story of a Family in Tumult (Kardeşlerin Savaşı: Kargaşa yaşayan Ailenin İç Hikayesi) isimli kitabına yeni bölümler ve belgeler ekledi.

Lacey, iki kardeşin ilişkisinin her ne kadar Harry ve Meghan'ın Mayıs 2018'deki düğünü sırasında düzelse de Ekim 2018'de üst düzey saray çalışanlarının Meghan Markle'ın zorbalık yaptığını iddia etmesinin ardından yeniden kötüye gittiğini yazdı.

Tarihçi, Cambridge Dükü'nün zorbalık iddialarını öğrendikten sonra kardeşiyle yüzleştiğinde ikilinin "şiddetli ve acı" bir tartışma yaşadığını belirtti. Söz konusu tartışmanın daha sonra William'ı Harry ve Meghan'la paylaştıkları malikaneyi ve ofisleri ayırmaya sevk ettiği iddia edildi. Lacey bir arkadaşının, "William, Harry'yi dışarı attı" dediğini aktardı.

Zorbalık iddiaları ilk kez martta gündeme geldiğinde Sussex Düşesi bunları sert biçimde reddetmişti. Saray, iddialara yönelik bağımsız bir soruşturmanın yürütülmesi kararı almıştı.

Lacey iki kardeş arasındaki tartışmaya dair şu ifadeleri kullandı:

"Harry eşini öfkeli bir şekilde savunduğunda ağabeyi üsteledi. Harry telefonu öfkeyle kapattı, bu yüzden William onunla bizzat konuşmaya gitti. Prens William, Meghan'ın davranışlarına yönelik iddiaları duyduğunda dehşete düşmüştü ve Harry'nin söyleyeceğini duymak istedi. Kardeşler arasındaki hesaplaşma şiddetli ve acı oldu."

Lacey ayrıca Kate Middleton'ın "baştan beri Meghan'a karşı temkinli" olduğunu öne sürdü.

Tarihçi Lacey'nin belirttiğine göre Prens William, çalışanlara bu şekilde davranarak Meghan Markle'ın Kraliyet'in değerlerini zayıflattığını düşünüyordu. İki kardeş arasındaki ilişkinin Harry ve Meghan çiftinin Oprah Winfrey'e röportaj vermesinin ardından bir kez daha gerildiği iddia edilmişti.

Prens Harry ve Prens William'ın anneleri 1 Temmuz'da Prenses Diana'nın 60. doğum günü şerefine dikilecek heykel için bir araya gelmesi bekleniyor.