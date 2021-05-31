Kraliyet uzmanı: Prens William kral olmaya hazırlanıyor

31 Mayıs 2021 Pazartesi, 14:27

Prens William'ın, büyükannesi Kraliçe Elizabeth'in izinden giderek kral olmaya hazırlandığı iddia edildi.

Page Six'in bildirdiğine göre 38 yaşındaki Cambridge Dükü'nün kardeşi Prens Harry onun kraliyet ailesini "bırakamayacağını" söylese de yeni bir haber Prens William'ın zaten buna hiç niyetinin olmadığına işaret ediyor.

Görünüşe göre Prens Harry'nin Kraliyet ailesinden uzaklaşması abisinin amacını tam olarak kavramasını sağlamıştı.

'KADERİNİN NE OLDUĞUNU BİLİYOR'

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, kraliyet ailesine dair çalışmalarıyla bilinen gazeteci Penny Junior, The Sun'a verdiği röportajda Prens William'a dair şu ifadeleri kullandı:

"Bence kesinlikle kaderinin ne olduğunu biliyor ve onu benimsiyor. Kendisine büyükannesini örnek alıyor."

Martta ABD'li televizyon sunucusu Oprah Winfrey'e verdiği röportajda Prens Harry, abisinin Kraliyet ailesini bırakamayacağını iddia etmiş ve Sussex Dükü o dönem hem abisinin hem de babası Prens Charles'ın "kapana kısıldığını" söylemişti.

Prens Harry ve Meghan Markle'ın bomba etkisi yaratan röportajı Kraliyet'in devamlılığına yönelik ciddi soru işaretlerini de beraberinde getirmişti.

Medyada Kraliyet ailesine yönelik yorumlarıyla tanınan yazar Dame Hilary Mantel, Telegraph'a verdiği röportajda, "Bence bu oyunun sonu. Kurum daha ne kadar devam edecek bilmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Mantel, tahta geçme sırasında ikinci olan Prens William'ın kendisinden öncekiler gibi hayatı boyunca devam eden Kraliyet görevlerine sahip olamayacağını düşündüğünü söylemişti.