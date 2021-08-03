Kredi pazarındaki daralma, haziran ayında hayat branşını olumsuz etkiledi

03 Ağustos 2021 Salı, 04:00

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) yayımladığı haziran ayı prim üretimi verileri, ısınan ekonomiyi soğutma çabaları kapsamında özellikle bireysel kredi kullanımını sınırlama politikalarının, Türkiye’de “kredi bağımlısı” durumda olan hayat branşını yeniden olumsuz etkilediğini gösterdi:

‘YANGIN’ HAREKETLİ

- Haziran ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla toplam prim üretimi yüzde 21.4 artışla 8 milyar 632 milyon liraya çıkarken bu üretim hayatdışında yüzde 28.2 artışla 7 milyar 55 milyon lira, hayatta ise yüzde 2.1 düşüşle 1 milyar 577 milyon lira oldu. Ayrıca hayat branşındaki prim üretimi ocak ayında yüzde 21.3, şubat ayında yüzde 12.4 düşmüştü.

- Yılın ilk 6 ayında toplam prim üretimi yüzde 17.1 artışla 47.1 milyar lira, hayatdışında yüzde 19.8 artışla 39.4 milyar lira ve hayatta yüzde 5 artışla 7.7 milyar liraya çıktı.

- Haziran ayı kapsamında hayatdışı branşının detaylarına bakıldığında, son günlerde can ve mal kayıplarına neden olan yangın fırtınasıyla gündemin ön sıralarına yükselen yangın sigortalarındaki hareketlilik de dikkat çekti. Haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla bu branşta prim üretimi yüzde 82.5 artışla 909 milyon lira oldu. İlk 6 ayda ise yüzde 24.6 artışla 4.1 milyar liralık prim üretildi.

- Covid-19 kısıtlamalarının tüm dünyada hafiflemesiyle seyahat sigortalarında başlayan artış devam ediyor. Prim üretim hazirada yüzde 1069 artışla 46.3 milyon lira, ilk 6 ayda yüzde 184.5 artışla 120.5 milyon lira oldu. Sağlığa ilgi ise devam ediyor. Tamamlayıcı sağlıkta prim üretimi haziranda yüzde 85.3 artışla 184.7 milyon lira, ilk 6 ayda yüzde 59.5 artışla 1.2 milyar lira oldu.

‘KASKO’ BÜYÜYOR

- Hayatdışının en büyük branşı zorunlu trafik sigortasında üretim haziranda yüzde 6.3 artışla 2 milyar lira, ilk 6 ayda yüzde 4.4 artışla 9.3 milyar liraya çıktı. Bu kapsamda salgın kısıtlamalarının hafiflemesiyle “yeşil kart”ta başlayan canlılık da devam ediyor. Ayrıca kaskoda üretim haziranda yüzde 35.4 artışla 1.2 milyar lira, ilk 6 ayda yüzde 28.8 artışla 6 milyar lira oldu.

EVCİL HAYVANLAR İÇİN POLİÇE HAZIRLADILAR

Anadolu Sigorta’nın, evcil hayvan sahiplerinin, 6 aylıktan büyük, 10 yaşından küçük kedi ve köpeklerinin veteriner masrafları için teminat sağlayan “Patim Güvende Sigortası”nı satışa sunduğu açıklandı. Ayrıca isteğe bağlı “Pati Plus Teminatı”yla acil durum dışındaki muayene, tetkik ve tedavilerle ilgili veteriner masrafları için de teminat veriliyor.

Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Fatih Gören, “Evcil hayvan sağlık poliçesi niteliğinde sigorta ürünleri yurtdışı örneklere kıyasla gelişime açık noktada” dedi.

‘ZORUNLU DEPREM’ ANTALYA’DA İLK SIRADA

Generali Sigorta, verileri üzerinden illerin sigorta bilançolarını çıkarmaya devam ediyor.

Bu kapsamda yeni açıklanan il olan Antalya’da sigorta hizmeti alanların yüzde 62’si 40-65 yaş aralığındaki bireylerden oluşurken genel yaş ortalaması 51 olarak istatistiklere yansıdı. Antalyalıların en çok tercih ettiği sigortacılık ürün ve hizmetleri ise sırasıyla yüzde 44.4 ile zorunlu deprem sigortası (DASK), yüzde 23 ile konut sigortası ve yüzde 12 ile kasko sigortası oldu. Sigorta müşterilerin yüzde 30’u ise kadın.

‘KİŞİYE ÖZEL BES FON DAĞILIMI SUNUYORUZ’

Allianz Türkiye’nin, yatırım alışkanlıklarını ve davranışlarını anlayarak müşterilerinin uygun fonları seçmesine yardımcı olduğu “AkıllıBES” uygulamasını müşterilerinin kullanımına açtığı duyuruldu.

Bilgi veren Allianz Türkiye Hayat ve Emeklilik Şirketleri Genel Müdürü Taylan Türkölmez, uygulamayla işlem yapmanın çok kolay olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti: “Müşterilerimizi karmaşık yapılarla uğraştırmıyor, internet ve mobil uygulamalarımız üzerinden basit sorular sorarak yatırım alışkanlıklarını anlıyoruz. Ardından yüzlerce olasılığı değerlendirerek kişiye özel BES fon dağılımını sunuyoruz. Bunu belli aralıklarla tekrarlayarak müşterilerimizin birikimlerine değer katmayı hedefliyoruz.”

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