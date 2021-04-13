Peskov'dan Ukrayna'nın görüşme talebiyle ilgili açıklama: 'Gerçeği yansıtmıyor'
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, 'Ukrayna'nın görüşme teklifinin Moskova tarafından yanıtsız bırakıldığı' yönündeki haberlere ilişkin açıklamada bulundu.
Kremlin Sözcüsü Peskov, 'Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme teklifinin Moskova tarafından yanıtsız bırakıldığı' iddialarını yalanladı.
Peskov, Ukrayna’dan Rusya’ya herhangi bir telefon görüşme talebinin gelmediğini ifade etti. Peskov, basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Peskov, “Şu an itibariyle son günlerde herhangi bir talep gelmediğini söyleyebilirim. Belki henüz diplomatik kanallardan bize ulaşmamışlardır” dedi.
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