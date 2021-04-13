Son dakika gelişmesi... NATO'dan Rusya'ya Ukrayna uyarısı

Son dakika gelişmesi... Rusya ile Ukrayna arasındaki krizde bir son dakika açıklaması geldi. Açıklama, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den.

Reuters
13 Nisan 2021 Salı, 12:57
Son dakika gelişmesi... NATO'dan Rusya'ya Ukrayna uyarısı
Abone Ol google-news

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'ya Ukrayna sınırına konuşlandırdığı askerleri geri çekme çağrısında bulundu.

Stoltenberg, "Rusya geçtiğimiz haftalarda savaşa hazır binlerce askeri Ukrayna sınırına konuşlandırdı" dedi.

Stoltenberg bu sayıda askeri bir sevkiyatın 2014 yılında Kırım'ın yasadışı şekilde ilhak edilmesinden beri görülmediğini söyledi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile birlikte yapılan basın toplantısında Stoltenberg, "Rusya Ukrayna içine ve sınırına asker konuşlandırmayı durdurmalı ve hemen provakasyonlara son verip tansiyonu düşürecek adımlar atmalı" dedi.

Kuleba Kiev'in diplomatik çözümden yana olduğunu dile getirdi.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler