Kremlin, ABD'nin 'siber saldırı' suçlamalarına yanıt verdi

14 Aralık 2020 Pazartesi, 15:28

Rusya, Beyaz Saray'ın ABD Ticaret ve Savunma bakanlıklarına, "yabancı bir hükümetin" siber saldırıda bulunulduğu suçlamalarını reddetti. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, ABD'nin suçlamalarını redderek “Bizim bu konuyla hiçbir alakamız yok” dedi. ABD basını daha önce Moskova destekli bir grubun, ülkenin 2 bakanlığının yanı sıra diğer devlet kurumlarını da hacklediğini bildirmişti.

NE OLMUŞTU?

John Ullyot yaptığı yazılı açıklamada, Hazine ve Ticaret Bakanlığı'na bağlı Ulusal Telekomünikasyon ve Enformasyon İdaresi'nin sistemlerine yabancı bir hükümetin sızdığını belirtmişti. Ullyot, "ABD hükümeti, durumun farkındadır ve bu durumla ilgili detayları ortaya çıkarmak için gerekli tüm adımları atmaktadır" ifadesine yer vermişti.