Kripto para borsası Binance’ye soruşturma
ABD Adalet Bakanlığı ve Milli Gelirler Dairesi'nin kara para aklama ve vergi konuları dolayısıyla kripto para borsası Binance'ye soruşturma açtığı belirtildi.
ABD Adalet Bakanlığı ve Milli Gelirler Dairesi dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'e soruşturma açtı. Soruşturmada para aklama ve vergi suçu konularında araştırma yapan yetkililer Binance'ın operasyonları konusunda bilgi sahibi olan kişilerden bilgi istedi. Cayman Adaları'nda kurulan Binance'ın Singapur'da bir ofisi bulunuyor. Bunun yanında borsanın belirli tek bir merkez ofisi bulunmuyor.
Binance sözcüsü Jessica Jung, şirketin tüm yasal yükümlülüklerini ciddiyetle ele aldığını ve regülatörlerle temas halinde bulunduğunu belirtti. Şirketin söz konusu soruşturmayla ilgili herhangi bir yorumda bulunmadığını belirten sözcü Jung, para aklamayla mücadele konusundaki prensiplere uyum programı oluşturmak için çok çalıştıklarını ifade etti.
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