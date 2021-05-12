Kripto paralarda son durum: 24 saatte yüzde 50'den fazla artış

12 Mayıs 2021 Çarşamba, 09:41

EOS’un yaratıcısı Block.one’un salı günü 10 milyar dolar yatırımla kripto para Borsası açmaya hazırlandığını duyurmasıyla EOS yüzde 50’den fazla yükselerek 13,77 dolara çıkarken, kripto para piyasasının genelinde de yükseliş görüldü.

Ethereum pazartesi günü 4 bin doların üzerini gördükten sonra salı günü 3 bin 800 dolar seviyesine kadar geri çekilmişti. EOS’daki ralliyle birlikte yükselişe geçen Ether, çarşamba günü sabah saatlerinde 4 bin 355 dolar seviyesine kadar tırmandı.

Bitcoin de haftaya 59 bin dolar seviyesinde başladıktan sonra kademeli olarak düşüş kaydederek 55 bin dolara kadar gerilemişti. Block.one’ın kripto para borsası haberleri sonrası yeniden yukarı yönlü ivmelenen Bitcoin, 57 bin 500 dolar civarında seyrediyor.

Litecoin ise pazartesi günü 400 doları gördükten sonra 350 dolar seviyesine kadar çekilip, EOS’taki yükselişle birlikte 386 dolar seviyesine ulaştı.

BLOCK.ONE'DAN 10 MİLYAR DOLARLIK KRİPTO BORSASI YATIRIMI

Paypal’ın kurucusu Peter Thiel ve diğer birçok milyarderin desteklediği Block.one blokzincir platformu, salı günü 10 milyar dolar yatırımla yeni bir kripto para borsasını hizmete sunmaya hazırlandığını duyurmuştu.

Kripto para borsasının kurulması için Block.one 10 milyar dolar değerinde dijital varlık ve nakit yatırımı yapacak. Bu yatırımla birlikte 9,7 milyar dolar değerinde 164 bin Bitcoin, 100 milyon dolar nakit ve Block.one’ın işlemlerine güç verecek 20 milyon EOS alınması planlanıyor.

Yeni kurulacak kripto para borsası halihazırda mevcut blokzincir teknolojisini merkeziyetsiz finans mimarisiyle birleştirmeyi hedefliyor. Yatırımla birlikte, Block.one’ın en büyük ICO’lardan biriyle 4 milyar dolara ulaşan EOS teknolojisinin de yeniden canlanması bekleniyor.