Kripto para piyasalarında son durum... Bitcoin ne kadar oldu? (3 Mayıs 2021)
Kripto para borsalarında hareketlilik devam ediyor. İşte Bitcoin ve Ethereum'daki son durum son durum...
Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, ABD merkezli çok uluslu banka JPMorgan Chase'in bir bitcoin fonu kuracağına ilişkin haberlerin desteğinde 58,000 dolar sınırına kadar yükseldi.
Avrupa Yatırım Bankası'nın, Ethereum blok zincirinde 2 yıllık tahvil çıkaracağının açıklanmasının ardından yükselişe geçen Ethereum da 3,000 doların üzerine çıktı.
Kripto para piyasalarındaki toplam piyasa hacmindeki payı 2018 yılı Ağustos ayından bu yana ilk kez bir hafta önce yüzde 50'nin altına gerileyen Bitcoin'in payı yeni haftanın ilk gününde yüzde 48'in de altına inerken, Ethereum'un payı da yüzde 15.5'in üzerinde.
Son 24 saat içinde 56,141.91 ve 58,246.42 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 2.08 artışla 57,902.06 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı yüzde 11.09 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 25 milyar dolar artışla 1.0 trilyon 84.79 milyar dolara yükseldi.
Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 4.36 artışla 3,044.43 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 24.42 düzeyindeydi ve birimin piyasa hacmi de 353 milyar dolara yükseldi.
Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 3.00 artışla 626.79 dolara yükselilerken, haftalık kazancı yüzde 18.28 düzeyindeydi ve birimin piyasa hacmi de 96.07 milyar dolara yükseldi.
Tüm piyasalarda toplam hacim de 2.0 trilyon 265.85 milyar dolara yükseldi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar ve 10 Nisan'da 2.0 trilyon dolar sınırını aşmıştı.
Kripto para piyasalarındaki genel alımların etkisiyle, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden yalnızca dokuz birimin değeri düşerken, ilk 10 birimden düşen olmadı.
Toplam 9,531 kripto para biriminin işlem gördüğü 372 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 47.8'ini Bitcoin, yüzde 15.6'sını da Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 123 milyar dolar düzeyindeydi.
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