Kriz manzaraları: Özel hastaneler, özel okullar satılığa çıkarılıyor

12 Şubat 2021 Cuma, 09:50

İktidarın teşvikleriyle sayıları sürekli artan özel okullar ve özel hastaneleri de pandemi vurdu.

Eğitim uzaktan değil de yüz yüze devam ediyormuş gibi davranan okullar ile salgında en çok ihtiyaç duyulan kurum olan hastaneler birer birer kapanıyor. Ayrıca bazı özel okullar ve hastaneler hem binalarını hem de kurumlarını devren satmaya başladı.

BirGün'den Mustafa Kömüş'ün haberine göre ülkenin her yerinde yaşanan bu durumun bir örneğini de şu ilan teşkil ediyor:

“Kurum binası ortaokul ve liseden oluşmaktadır. Toplam kontenjanı 350 öğrencidir. Şu anda kuruma kayıtlı 150 civarında öğrenci bulunmaktadır. 2 bodrum kat+ zemin kat+ 4 kat+ çatı katından oluşmaktadır. Kurumda 18 derslik, laboratuvar, müzik ve görsel sanatlar dersliği, bilişim teknolojileri dersliği, kütüphane, gösteri ve sinema salonu, beden eğitimi ve spor salonu, otopark bulunmaktadır. Kurum koridorları oldukça geniş olup öğrencilere rahat bir teneffüs ortamı sunmaktadır. Kurum yemekhanesi 230 metrekaredir. Kurum binası tamamen okul olarak tasarlandığından dolayı bölümlerin metrekareleri oldukça iyi planlanmıştır.”

HASTALARIYLA BİRLİKTE

Benzer ilanlar hastaneler için de veriliyor. Habere göre, diş kliniği de satılıyor, neredeyse tam teşekküllü denebilecek seviyede olan hastaneler de. Hastanelerin ilanlarında içinde hasta olduğu da ifade ediliyor. Örneğin bir klinik ilanında şu ifadeler yer alıyor:

“5 yıllık, 3 bin 700 kayıtlı hastası bulunan 3 üniteli panoromikli A tipi poliklinik ruhsatına sahip HC diş kliniği satılıktır. Koşullar yüz yüze görüşülecektir. Tam ya da yüzde 50 hisse şeklinde satış yapılabilir.”

Bir başka hastane ilanında ise şunlar deniyor:

“Hastanemiz 25 yılı aşkın bir süredir faaliyette olan bir hastanedir. 4 bin metrekare kapalı alana sahiptir. 60 yatak kapasitesine sahip bir hastanedir. 20 servis, 20 yenidoğan yoğun bakım ünitesi ve 20 adet erişkin yoğun bakım ünitesine sahiptir.”