‘Kul hakkı yiyorsunuz’ diyen KHK’li öğretmen gözaltına alındı

20 Mayıs 2021 Perşembe, 02:00

AKP’yi sert sözlerle eleştiren ve “Kul hakkı yiyenlerin memleketinde yaşıyoruz” diyen Sümeyya Avcı, Twitter hesabından “Gözaltına alınıyorum” paylaşımı yaptı. Sümeyya Avcı’nın hesabından daha sonra “Sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle Antalya TEM Şubeden 4 sivil polis tarafından gözaltına alındı. 24 saatlik gözaltı olacağı ve hâkim karşısına çıkacağı söylendi” bilgisi verildi.

Avcı, geçen ay verdiği röportajda, “Öğretmenini, doktorunu ihraç ettiğimiz, beraat edenin yurtdışına gittiği, beraat edemeyenin cezaevinde çürüdüğü bir Türkiye’de yaşıyoruz. Ben hakkımı helal etmiyorum, sonuna kadar mücadele edeceğim. Dört çocuğumdan utanmamak için mücadele etmeye devam edeceğim” ifadelerini kullanmıştı. İktidara yönelik eleştirileri nedeniyle 44 aylık hapis cezasının bulunduğunu belirten Avcı, “Kuran okumayı bilmeyen seçmenin Kuran okuyor diye seçtiği adamların memleketinde yaşıyoruz” demişti.