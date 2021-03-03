Kullandığı iPhone cebinde patlayınca Apple'a dava açtı

03 Mart 2021 Çarşamba, 12:17

Melbourne'de yaşayan bilim insanı De Nose, masada otururken cebinde bulunan ve kendisine ait olan iPhone X marka telefonun patladığını belirtti.

De Nose, önce Apple'a başvurdu. Apple'a yaptığı başvuruların işe yaramadığını gören bilim insanı, konuyu mahkemeye taşıma kararı aldı.

iPhone X exploded right in the pocket, and Apple Watch – on the user’s hand https://t.co/fQVO3kQXMo — Gadget Tendency (@Gadget_Tendency) March 3, 2021

Sputnik'in aktardığına göre, ABD Melbourne'de yaşayan Robert de Nose isimli bilim insanı, cebindeki iPhone X marka telefonu patlayınca, Apple'a dava açtı. De Nose, önce Apple'a başvurduğunu ancak geri dönüş alamadığını belirtti.

De Rose, telefonun patlamasının ardından her yerinin kül olduğunu ve cildinin önemli ölçüde yandığını ve soyulmaya başladığını söyledi.

Sorunu doğrudan Apple'a bildirmeye çalıştığını ancak yanıt alamadığını bildiren bilim insanı, konuyla ilgili farkındalık yaratmak ve tazminatını almak istiyor.

Geçtiğimiz günlerde de bir kişi, Apple Watch marka akıllı saatinin yandığını belirterek Apple'a dava açmıştı.

Bir Apple sözcüsü ise 'müşteri güvenliğinin son derece ciddiye aldındığını' söyleyerek her iki olayın da araştırıldığını belirtti.



