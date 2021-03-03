Kullandığı iPhone cebinde patlayınca Apple'a dava açtı
ABD Melbourne'de yaşayan Robert de Nose isimli bilim insanı, cebindeki iPhone X marka telefonu patlayınca, Apple'a dava açtı. De Nose, önce Apple'a başvurduğunu ancak geri dönüş alamadığını belirtti.
Melbourne'de yaşayan bilim insanı De Nose, masada otururken cebinde bulunan ve kendisine ait olan iPhone X marka telefonun patladığını belirtti.
De Nose, önce Apple'a başvurdu. Apple'a yaptığı başvuruların işe yaramadığını gören bilim insanı, konuyu mahkemeye taşıma kararı aldı.
iPhone X exploded right in the pocket, and Apple Watch – on the user’s hand https://t.co/fQVO3kQXMo— Gadget Tendency (@Gadget_Tendency) March 3, 2021
Sputnik'in aktardığına göre, ABD Melbourne'de yaşayan Robert de Nose isimli bilim insanı, cebindeki iPhone X marka telefonu patlayınca, Apple'a dava açtı. De Nose, önce Apple'a başvurduğunu ancak geri dönüş alamadığını belirtti.
De Rose, telefonun patlamasının ardından her yerinin kül olduğunu ve cildinin önemli ölçüde yandığını ve soyulmaya başladığını söyledi.
Sorunu doğrudan Apple'a bildirmeye çalıştığını ancak yanıt alamadığını bildiren bilim insanı, konuyla ilgili farkındalık yaratmak ve tazminatını almak istiyor.
Geçtiğimiz günlerde de bir kişi, Apple Watch marka akıllı saatinin yandığını belirterek Apple'a dava açmıştı.
Bir Apple sözcüsü ise 'müşteri güvenliğinin son derece ciddiye aldındığını' söyleyerek her iki olayın da araştırıldığını belirtti.
En Çok Okunan Haberler
- Cumhur İttifakı erimeyi durduramıyor
- DSÖ: '30 yıl içerisinde dört kişiden birinde görülecek'
- İmamoğlu için hapis talebi
- Portakal'ın Cumhurbaşkanına hakaret davasında karar
- Kılıçdaroğlu'na küfreden şahıs hakkında harekete geçildi
- CHP'den Bahçeli'yi zora sokacak video!
- Bahçeli'ye 'HDP'nin kapatılması acildir' yanıtı
- CHP'den istifa edip AKP'ye geçtiler
- Kılıçdaroğlu, 128 milyar doların peşini bırakmıyor
- Benzin, otogaz ve motorin satışlarında büyük düşüş
Video Haberler
- İYİ Parti'den Erdoğan'ı kızdıracak paylaşım
- Myanmar’da polis, protestoculara ateş açtı: 6 ölü
- Gergin anlar! Canlı yayında 'çözüm süreci' tartışması
- İstanbul'da vahşetin görüntüsü!
- Korkutan Covid-19 uyarısı: Diğer şehirlere yayılabilir
- Kadıköy'de kuryelerin ayırdığı minibüsçülerin kavgası
- Apartman dairesinde çıkan yangında can pazarı
- Boş yolda çukura düştü, polise böyle direndi
- Sinirler bir anda gerildi! CNN Türk'te 'cahil' kavgası
- CHP'den Bahçeli'yi zora sokacak video!
En Çok Okunan Haberler
- Cumhur İttifakı erimeyi durduramıyor
- DSÖ: '30 yıl içerisinde dört kişiden birinde görülecek'
- İmamoğlu için hapis talebi
- Portakal'ın Cumhurbaşkanına hakaret davasında karar
- Kılıçdaroğlu'na küfreden şahıs hakkında harekete geçildi
- CHP'den Bahçeli'yi zora sokacak video!
- Bahçeli'ye 'HDP'nin kapatılması acildir' yanıtı
- CHP'den istifa edip AKP'ye geçtiler
- Kılıçdaroğlu, 128 milyar doların peşini bırakmıyor
- Benzin, otogaz ve motorin satışlarında büyük düşüş