Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un bulunduğu helikopter, acil iniş yaptı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un bulunduğu helikopter Marmaris'in Orhaniye mahallesine acil iniş yaptı.
Gazetemiz yazarı Tuncay Mollaveisoğlu, Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangınının devam ettiği bölgeye incelemeye giden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un bulunduğu helikopterin Marmaris'in Orhaniye mahallesine acil iniş yaptığını açıkladı.
Mollaveisoğlu, "Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’u taşıyan helikopter Orhaniye’ye acil iniş yapmış. Sağlık durumu iyi…" ifadelerini kullandı.
Mollaveisoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:
Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’u taşıyan helikopter Orhaniye’ye acil iniş yapmış. Sağlık durumu iyi… pic.twitter.com/Kbgi6C7JD7— Tuncay Mollaveisoglu (@TMollaveisoglu) July 31, 2021
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