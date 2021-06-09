<p>Galatasaray'da geleceği belirsiz olan Fatih Terim sessizliğini İtalya basınına konuştu.&nbsp;&nbsp;İşte Terim'in La Gazzetta dello Sport'a&nbsp; verdiği röportajdan başlıklar:&nbsp;</p>
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Galatasaray'da geleceği belirsiz olan Fatih Terim sessizliğini İtalya basınına konuştu.  İşte Terim'in La Gazzetta dello Sport'a  verdiği röportajdan başlıklar: 

<p>Futbol için Madison Square Garden gibi olan efsanevi bir stadyumda ilginç bir maç olacak. İtalya yeniden seyircisiyle buluşacak. İtalya Milli Takımı sağlam, kompakt ve müthiş oyunculardan kurulu. İtalya finale kadar gidebilir çünkü kadro kaliteleri çok üst düzey. Diğer yandan Türk milli takımı da her takıma sorun yaratabilecek kapasitede. Umarım finalin adı da Londra'da İtalya-Türkiye olur.</p>
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Futbol için Madison Square Garden gibi olan efsanevi bir stadyumda ilginç bir maç olacak. İtalya yeniden seyircisiyle buluşacak. İtalya Milli Takımı sağlam, kompakt ve müthiş oyunculardan kurulu. İtalya finale kadar gidebilir çünkü kadro kaliteleri çok üst düzey. Diğer yandan Türk milli takımı da her takıma sorun yaratabilecek kapasitede. Umarım finalin adı da Londra'da İtalya-Türkiye olur.

<p>Henüz turnuva başlamadı ama Türkiye - İtalya maçı EURO 2020'nin en ilginç maçlarından biri olmaya aday. İtalya'nın coşkusuna hakimim ve seyirciyle yeniden bütünleşmiş durumda. Cuma günkü maç, sonuna kadar gidebilen bir takım ile herkes için sorun yaratabilecek bir takım arasındaki bir mücadele olacak.</p>
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Henüz turnuva başlamadı ama Türkiye - İtalya maçı EURO 2020'nin en ilginç maçlarından biri olmaya aday. İtalya'nın coşkusuna hakimim ve seyirciyle yeniden bütünleşmiş durumda. Cuma günkü maç, sonuna kadar gidebilen bir takım ile herkes için sorun yaratabilecek bir takım arasındaki bir mücadele olacak.

<p>Benim ve ailem için İtalya ikinci evimiz. 20 yıl sonra bile her gün mesajlar alıyorum, özellikle Floransalılar beni hiç unutmuyor ve onlarla çok derin bir bağım var. İtalya'da bana olan yaklaşım ve Floransalıların bana olan bağından dolayı onur duyuyorum.</p>
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Benim ve ailem için İtalya ikinci evimiz. 20 yıl sonra bile her gün mesajlar alıyorum, özellikle Floransalılar beni hiç unutmuyor ve onlarla çok derin bir bağım var. İtalya'da bana olan yaklaşım ve Floransalıların bana olan bağından dolayı onur duyuyorum.

<p>Türkiye iyi bir takım ve bizi hafife alanlar için de çok büyük potansiyel bir tehlikeyiz. Biri, EURO 2020'de Türkiye'nin sürpriz yapabileceğini söylese ona şaşırmayacağımı söylerim. 1993'de A Milli Takım antrenörü oldum ve her başarının ardından sokaklarda kutlamalar yapıldı, Türk insanı birlikte sevinmeyi seviyor ve ülkesine tutkuyla bağlı.</p>
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Türkiye iyi bir takım ve bizi hafife alanlar için de çok büyük potansiyel bir tehlikeyiz. Biri, EURO 2020'de Türkiye'nin sürpriz yapabileceğini söylese ona şaşırmayacağımı söylerim. 1993'de A Milli Takım antrenörü oldum ve her başarının ardından sokaklarda kutlamalar yapıldı, Türk insanı birlikte sevinmeyi seviyor ve ülkesine tutkuyla bağlı.

<p>Bence futbolu seven herkes Türkiye'yi bir turnuvada görmek ister, çünkü Türkiye her zaman sihirli bir dokunuşa sahiptir. İsviçre, Çek Cumhuriyeti ve Hırvatistan'a karşı geri dönüşler etkileyiciydi, ancak son dakikada Almanya'ya karşı kaybettiğimiz yarı final en iyi maçımızdı. Asla pes etmiyoruz ama kaliteli futbol oynayarak bir fark yaratabiliriz.</p>
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Bence futbolu seven herkes Türkiye'yi bir turnuvada görmek ister, çünkü Türkiye her zaman sihirli bir dokunuşa sahiptir. İsviçre, Çek Cumhuriyeti ve Hırvatistan'a karşı geri dönüşler etkileyiciydi, ancak son dakikada Almanya'ya karşı kaybettiğimiz yarı final en iyi maçımızdı. Asla pes etmiyoruz ama kaliteli futbol oynayarak bir fark yaratabiliriz.

<p>Şenol Güneş, benim çok iyi b ir arkadaşım ve Milli Takım'da da beraber oynadık. Şenol Güneş'in bir takım üzerinde sihirli dokunuşları vardır ve kendisi, Türk futbolunun yetiştirdiği en başarılı teknik adamlardan biri. Umarım daha önce yakaladığı başarıları EURO 2020'de de tekrar eder ve her zamankinden daha iyi olur.</p>
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Şenol Güneş, benim çok iyi b ir arkadaşım ve Milli Takım'da da beraber oynadık. Şenol Güneş'in bir takım üzerinde sihirli dokunuşları vardır ve kendisi, Türk futbolunun yetiştirdiği en başarılı teknik adamlardan biri. Umarım daha önce yakaladığı başarıları EURO 2020'de de tekrar eder ve her zamankinden daha iyi olur.

<p>Bence, Roberto Mancini İtalya Milli Takımı'nda iyi bir iş çıkardı. İtalya sağlam, kompakt ve harika oyunculara sahip. Çok uzun zamandır kaybetmedi ve Mancini'nin futbol fikrini yansıtıyor.</p>
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Bence, Roberto Mancini İtalya Milli Takımı'nda iyi bir iş çıkardı. İtalya sağlam, kompakt ve harika oyunculara sahip. Çok uzun zamandır kaybetmedi ve Mancini'nin futbol fikrini yansıtıyor.

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