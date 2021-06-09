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Benim ve ailem için İtalya ikinci evimiz. 20 yıl sonra bile her gün mesajlar alıyorum, özellikle Floransalılar beni hiç unutmuyor ve onlarla çok derin bir bağım var. İtalya'da bana olan yaklaşım ve Floransalıların bana olan bağından dolayı onur duyuyorum.