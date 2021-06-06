Kulüpler Birliği, yarın 'yabancı sınırını' çözmek için düğmeye basacak

Kulüpler Birliği Vakfı yöneticileri, yabancı sınırı ve küme düşme statüsüyle ilgili kararın değiştirilmesi için yarın İstanbul'da toplanacak.

AA
06 Haziran 2021 Pazar, 14:43
Kulüpler Birliği, yarın 'yabancı sınırını' çözmek için düğmeye basacak
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Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı yöneticileri yarın İstanbul'da bir araya gelecek.

Yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş'ta bulunan Conrad İstanbul Bosphorus'ta yapılacak toplantı saat 15.00'te başlayacak.

Toplantıda TFF'nin yabancı oyuncu kontenjanı, küme düşme statüsüyle ilgili kararları ve harcama limitlerinin konuşulması bekleniyor.


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