A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 forma numaraları belli oldu

Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı oyuncularının forma numaraları belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
06 Haziran 2021 Pazar, 14:40
A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 forma numaraları belli oldu
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EURO 2020'de mücadele edecek A Milli Futbol Takımı oyuncularının forma numaraları belli oldu.

A Milli Futbol Takımı EURO 2020 forma numaraları şöyle:

1 Mert 

2 Zeki 

3 Merih 

4 Çağlar 

5 Okay 

6 Ozan 

7 Cengiz 

8 Dorukhan 

9 Kenan 

10 Hakan 

11 Yusuf 

12 Altay 

13 Umut 

14 Taylan 

15 Ozan Kabak

16 Enes 

17 Burak 

18 Rdıvan 

19 Orkun 

20 Abdülkadir 

21 İrfan Can 

22 Kaan 

23 Uğurcan 

24 Kerem 

25 Mert 

26 Halil




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