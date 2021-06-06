A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 forma numaraları belli oldu
Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı oyuncularının forma numaraları belli oldu.
EURO 2020'de mücadele edecek A Milli Futbol Takımı oyuncularının forma numaraları belli oldu.
A Milli Futbol Takımı EURO 2020 forma numaraları şöyle:
1 Mert
2 Zeki
3 Merih
4 Çağlar
5 Okay
6 Ozan
7 Cengiz
8 Dorukhan
9 Kenan
10 Hakan
11 Yusuf
12 Altay
13 Umut
14 Taylan
15 Ozan Kabak
16 Enes
17 Burak
18 Rdıvan
19 Orkun
20 Abdülkadir
21 İrfan Can
22 Kaan
23 Uğurcan
24 Kerem
25 Mert
26 Halil
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