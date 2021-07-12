Son dakika... Erdoğan'dan 'bayram tatili' açıklaması

12 Temmuz 2021 Pazartesi, 19:00

Binlerce çalışanın merakla beklediği Kurban Bayramı tatilinin süresinin ne olacağına ilişkin kararın alınacağı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı.

Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesinden aşılamaya kadar bir dizi başlığın da görüşüldüğü toplantının ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşma yaptı.

Bayram tatili süresi başta olmak üzere, koronavirüs aşı programı ve ülke gündemindeki konuların ele alınması beklenene Kabine toplantısının ardından Erdoğan açıklama yaptı. Erdoğan, bayram tatillinin 9 gün olacağını duyurdu.

Erdoğan, ''Arefe günü yarım gün Salı'dan Cuma'ya kadar tam gün tatil. Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olrak belirleme kararı aldık. Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz cuma akşamından 26 Temmuz pazartesiye kadar sürecek tatili yapacak'' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

COVİD-19'LA MÜCADELE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19 ile mücadeleye ilişkin, "Virüsün yeni varyantları dünyayı tehdit ediyor. Biz hem sağlık sistemimizin gücü hem aşılama oranlarımızla nispeten iyi bir noktadayız" dedi.

Erdoğan, "Aşılamanın nispeten düşük olduğu yerler tehdit altına girebilir. Ciddi gayretler ve fedakarlıklarla elde ettiğimiz avantaja sahip çıkmak mecburiyetindeyiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bayram günlerini de aynı şekilde kurallara uyarak geçirmeliyiz. Önümüzdeki dönemde aynı sıkıntılara düşmemek için tedbiri elden bırakmamalıyız" ifadelerini kullandı.

EKONOMİ HAKKINDA

Erdoğan açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"2021 yılında ulaşacağımız büyüme oranıyla, dünyanın yükselen ekonomisi olduğumuzu, hedeflerimize adım adım yaklaştığımızı ispatlayacağız. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda diğer alanlarla birlikte ekonomide de emin adımlarla ilerliyoruz. Türkiye'nin üzerinde kara bulutlar dolaştırmak için çalışanların, müspet tüm gelişmelerin üzerini kapatarak umutsuzluk körükleme gayretlerinin beyhude olduğunu göreceğiz. Önümüzdeki yılları kazasız belasız geride bırakarak gündemdeki projeleri, yatırımları, politikaları hayata geçirdiğimizde büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmiş olacağız. Artık Türkiye, siyasi ve ekonomik olarak dünyanın en üst ligine adım atmak üzeredir. Küresel yönetim ve ekonomi sisteminin yeni baştan yapılandığı şu süreçte Türkiye'yi hak ettiği yere getirmek için son iki asrın en önemli fırsatını yakalamış durumdayız."

ÜCRETSİZ SEYAHAT



Erdoğan, "Ankara-Niğde Otoyolu'nda sürücülerimiz artık otomobilleri ile yüzde 20, minibüs, yolcu otobüsü, kamyon ve tırlarıyla yüzde 40 indirimli seyahat edebilecek." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karayolları Genel Müdürlüğümüzün işletmesindeki otoyollar ve köprülerde bayram vesilesiyle uygulanacak ücretsiz geçişler cuma gece yarısı başlayacaktır." açıklamasında bulundu.

BAYRAM TATİLİ

Erdoğan, "Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirledik. Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor. Bayram tatili vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımdan trafik kurallarına riayet etmelerini, kazalara karşı dikkatli olmalarını rica ediyorum" dedi.

KADIKÖY'DEKİ KİLİSEYE SAYGISIZLIK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadıköy'deki kiliseye yapılan saygısızlığa ilişkin şunları kaydetti:

""İstanbul Kadıköy'de bir kilise duvarının üzerine çıkılarak sergilenen saygısızlığı birliğimize, beraberliğimize yönelik bir provokasyon olarak görüyorum."İstanbul Kadıköy'de bir kilise duvarının üzerine çıkılarak sergilenen saygısızlığı birliğimize, beraberliğimize yönelik bir provokasyon olarak görüyorum."